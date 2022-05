Bad Waldsee startet mit Pink Paddling

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag war auf dem Gelände des Rudervereins Waldsee der Pink Paddling Aktionstag. Gemeinsames Paddeln nach Brustkrebs und das als Rehabilitationssport im Rahmen des Aufenthalts in den Waldseer Kliniken und auch für Betroffene vor Ort.

„Etwa jede achte Frau, im Jahr sind das 75000 Frauen, bekommen die Diagnose, sie haben Brustkrebs. Für die meisten von ihnen war es ein Schock. Die gute Nachricht, dass die Medizin heute mit individuellen Therapiekonzepten in 87 Prozent der Fälle eine Heilung erzielen kann. Wie mit einem Autopiloten werden die empfohlenen Therapiemaßnahmen, wie Operationen, in einigen Fällen Chemotherapie und Bestrahlung durchlebt, um anschließend in einer Rehabilitationsmaßnahme Körper und Geist zu erholen“, so Dr. M. Elisabeth Rabanus von den Städtischen Rehakliniken.

Seit über 20 Jahren können Frauen nach Brustkrebs-Erkrankungen ihre Rehabilitationsmaßnahme hier in Bad Waldsee in den Städtischen Rehakliniken verbringen und ganz besonders aus Tübingen kommen sehr häufig Frauen. Frau Tetzlaff, als ehemalige Brustkrebspatientin, war 2009 in Bad Waldsee zur Rehabilitation und ist zum Aktionstag mit der Frauenselbsthilfe Krebs und zwei Drachenbooten nach Bad Waldsee gekommen.

„Es geht darum, den Arm hochzubekommen, eine Stechpaddelbewegung vorzunehmen und das ist aktive Lymphdrainage. Wir machen gemeinsam Übungen zum Aufwärmen und während einem normalen Paddel-Zyklus von eineinhalb Stunden werden auf dem Wasser noch Gedächtnistraining, Wahrnehmungsübungen und Entspannungsübungen im Boot durchgeführt“, so Tetzlaff. Es wird also nicht nur körperliches Training umgesetzt und Muskeln aktiviert, sondern es findet ein ganzheitliches Training auf dem Wasser statt, was sowohl die Beweglichkeit, die Hirnleistung, als auch den sozialen Kontakt einschließt.

Prof. Dr. Hahn von der Frauenklinik der Universität Tübingen erläuterte, dass Paddeln im Drachenboot als Rehabilitationssport nach Brustkrebs weltweit unter dem Namen Pink Paddling verbreitet ist. Erstmals kam ein kanadischer Sportmediziner, McKenzie, 1996 in Vancouver auf die Idee, Frauen gemeinsam in ein Boot zu setzen und in Deutschland gibt es inzwischen circa 25 Vereine, die Pink Paddling anbieten.