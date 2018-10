Bad Waldsee stürmt an die Tabellenspitze

Gerade einmal 70 Minuten haben die Volleyballer der TG Bad Waldsee am Samstagabend benötigt, um sich die nächsten drei Punkte in der Regionalliga zu sichern. Das Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen gewannen die Bad Waldseer in der Eugen-Bolz-Halle mit 3:0 (25:15, 25:21, 25:12).

Mit zehn Punkten nach vier Spieltagen steht die TG in der Tabelle ganz oben. Tabellenführer der Regionalliga! „Bei uns läuft es derzeit einfach“, freute sich Trainerin Evi Müllerschön. Dass es gegen den Aufsteiger Sindelfingen, mit sechs Punkten aus drei Spielen ebenfalls gut in die Saison gestartet, so gut laufen würde, hatten wohl die wenigsten der rund 150 Zuschauer in der Bad Waldseer Halle erwartet. Die Trainerin aber sehr wohl. „Ich habe ein 3:0 meiner Mannschaft erwartet“, sagte Müllerschön. „Diese Leistung haben wir uns erarbeitet.“

Die TG begann am Samstag mit Simon Scheerer, Jan Herkommer, Pirmin Dewor, Simon Bergmann, Lucas Romer und Tim Knaus sowie - bei Aufschlag Sindelfingen - mit Libero Pascal Eisele. Der bessere Start glückte zunächst den Gästen. Angeführt von Sven Metzger, Ex-Profi des Bundesligisten TV Rottenburg, führte Sindelfingen schnell mit 5:2. Die Bad Waldseer brauchten ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Dann waren sie allerdings klar überlegen. Ein Block des starken Tim Knaus brachte das 5:5, eine geschickte Aktion von Zuspieler Simon Scheerer brachte mit dem 7:6 die erste Führung des Abends. Nach einem Ass von Lucas Romer und einem Punkt von Simon Bergmann zum 14:9 nahm Sindelfingen seine erste Auszeit. Allerdings mit wenig Erfolg. Kurze Zeit später verwandelte Scheerer den Satzball zum 25:15.

Im zweiten Durchgang legte Bad Waldsee gleich nach und führte schnell mit 4:1. Die Fehlerzahl der Gäste stieg, Romer besorgte das 7:4. Doch Sindelfingen blieb dran und glich zum 10:10 aus. Während beim VfL fast nur Metzger für konstante Gefahr sorgte, gab es bei der TG deutlich mehr Varianten im Angriff. Folgerichtig war daher die 20:15-Führung nach guten Punkten von Lucas Romer und Pirmin Dewor.

Aufschlagserie entscheidet Spiel

Es sah auch im zweiten Satz nach einer klaren Sache für Bad Waldsee aus. Aber dann gab es einen kleinen Einbruch und einen 6:0-Lauf des VfL. Plötzlich führten die Gäste mit 21:20. Aber Bad Waldsee behielt die Ruhe und holte sich den Durchgang doch noch mit 25:21. „Wir waren wohl selber überrascht, wie gut es lief“, meinte Müllerschön zu dem kleinen Tief ihrer Mannschaft. „Entscheidend war, dass wir einfach weitergemacht haben.“

Der dritte Satz war eine Demonstration. Hauptdarsteller war Tim Knaus. Beim 11:8 kam er zum Aufschlag, kurz darauf stand es nach vier Assen 17:8. Die Zuschauer jubelten, die Sindelfinger ergaben sich ihrem Schicksal. Mit 25:12 war dieser Durchgang eine ganz eindeutige Angelegenheit.