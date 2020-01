Bad Waldsee soll ab September einen Waldkindergarten bekommen

Die Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2020/21 ist vom 20. bis zum 24. Januar. In dieser Woche haben die Eltern nach Angaben der Stadt auch die Möglichkeit, die Einrichtungen zu besichtigen und Fragen zu stellen. Alle Kinder, die während des Kindergartenjahres (September 2020 bis August 2021) einen Kindergarten- oder Krippenplatz benötigen, müssen für die Wunscheinrichtung angemeldet werden. Bis spätestens 1. Februar erhalten die Eltern eine Zusage. Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn eine schriftliche Bestätigung der Eltern bis zum 15. Februar erfolgt. Bei nicht fristgerechter Bestätigung behält sich die Stadtverwaltung vor, den Platz anderweitig zu vergeben. Bis spätestens 1. März erhalten die Eltern von Kindern unter drei Jahren für Krippenplätze und Plätze in altersgemischten Gruppen eine Zusage. Die Frist für die verbindliche Zusage ist der 15. März. Fragen zum Anmeldeverfahren beantwortet Katja Jedlitschka vom Fachbereich Schulen, Bildung und Betreuung dienstags und mittwochs von 8 bis 12 und donnerstags von 13 bis 17 Uhr unter Telefon 07524/ 941731 oder per E-Mail an: k.jedlitschka@bad-waldsee.de. (sz)