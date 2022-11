Bad Waldsee sieht einen meisterlichen Auftritt der SG BEG United

Die Volleyballer der SG BEG United haben in der Volleyball-Regionalliga bei der TG Bad Waldsee klar mit 3:0 (25:23, 25:13, 25:23) gewonnen. Die BEG, eine Spielgemeinschaft aus Breisach, Emmendingen und Gündlingen, zeigte sich in glänzender Verfassung und wusste jederzeit auch in Bedrängnis die passende Antwort auf das wahrhaftig nicht schlechte Auftreten der TG.

Auch bei Rückstand bleiben die Gäste total ruhig

Dritter gegen Zweiter: Es war ein echtes Spitzenspiel zu erwarten. Die mehr als 100 Fans in der Eugen-Bolz-Halle wurden auch nicht enttäuscht. Sie hätten sich sicher mindestens einen Satzgewinn der TG gewünscht, um das hochattraktive Spiel noch länger zu genießen. Doch gerade gegen Ende der drei Sätze stellten die Gäste ihre ganze mannschaftliche Geschlossenheit und Reife unter Beweis. Auch bei Rückständen blieb der Aufstiegsanwärter geduldig und war sich seiner Sache sicher.

Möglicherweise haben die Zuschauer am Sonntagnachmittag den künftigen Meister der Regionalliga und Aufsteiger in die dritte Liga gesehen. Vieles spricht dafür, zumal sich die Bad Waldseer Truppe nicht zu verstecken brauchte und ihrerseits den Gästen viel abverlangte. TG-Trainerin Evi Müllerschön hatte sich auf der Zuspielerposition für Dietrich Penner entschieden, der den verletzten Simon Scheerer zu vertreten hatte. Penner ist ein anderer Zuspieler als Scheerer, machte jedoch seine Arbeit sehr ordentlich. An ihm lag die Niederlage gegen den überaus starken Gegner nicht. Die diversen Gründe zu analysieren fällt bei einem Gegner dieses Zuschnitts schwer. Ins Gewicht fiel auf TG-Seite eine schwache Angriffsquote vor allem durch die Mitte. Dazu stellten die SG-Volleyballer eine fantastische Abwehrstärke unter Beweis. Aussichtslose Bälle, meist aus angeschlagenen Blocks resultierend, wurden reihenweise gerettet. Wenn ein TG-Angriff nicht absolut zwingend war, wurde er in der Regel eine Beute des Abwehrbollwerks.

Kleinigkeiten geben im ersten Satz den Ausschlag

Bei den Bad Waldseern fielen durch einige gelungene Punkte Kapitän Pirmin Dewor und Außenangreifer Andreas Beck auf, während im Abwehrbereich Libero Robin Cronau durch seinen engagierten Kampf überzeugte.

Der Spielverlauf selbst sah im ersten Satz beide Teams lange Zeit gleich auf. Es gelang der TG sogar, sich mehrmals einen Vorsprung von drei Punkten zu verschaffen. Postwendend allerdings hielten die Gäste in aller Ruhe dagegen. Beim Stand von 23:23 waren es Fehler und ein vergebender Aufschlag, die den Unterschied machten. Mehrere Auswechslungen und eine Auszeit von Trainerin Müllerschön hatten nicht mehr gefruchtet.

Im zweiten Durchgang zelebrierten die badischen Gäste eine veritable Volleyballvorstellung, wobei sie ihre ganze Cleverness und Routine in die Waagschale werfen konnten. In dieser Phase hatte die TG keine ernsthafte Chance. Das zeigte sich überdeutlich am Ergebnis von 13:25.

Bad Waldsee kann eine Führung nicht halten

Der dritte Satz bot den Zuschauern ein Déjà-vu-Erlebnis des ersten Satzes. Die TG hatte sich aufgerappelt, klug geführt von Evi Müllerschön und ging das eine und andere Mal in Führung. Die ungemein ruhig und locker wirkenden Gäste ließen sich jedoch nie erschüttern und spielten kühl und unaufgeregt auch noch den letzten Ball des Spiels klar zu ihren Gunsten aus.

Die TG Bad Waldsee hatte ihr Bestes gegeben. Doch gegen ein solches Spitzenteam war das Beste eben doch zu wenig. Auf den weiteren Weg der SG BEG United darf man gespannt sein. Auch die TG steht am Scheideweg. Die wirklich schweren Aufgaben stehen in der Regionalliga noch an, so etwa das Auswärtsspiel in einer Woche beim Tabellenzweiten TG Schwenningen.