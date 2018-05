Bad Waldsee schafft eine neue Stadtarchiv-Stelle

Der langjährige Stadtarchivar Michael Barczyk gibt das Stadtarchiv zum Jahresende hin ab. Seiner Ehrenamts-Stelle folgt eine Hauptamtsstelle, die im Umfang von 65 Prozent für Bad Waldsee und mit 35 Prozent für Bad Wurzach zuständig sein soll.

Eine Pflichtaufgabe der Kommunen stellt die Registrierung und Archivierung von Dokumenten, Protokollen sowie historisch bedeutsamen Schriftstücken dar. Dieser Aufgabe ist Barczyk mehrere Jahrzehnte lang nachgekommen – für eine geringe Aufwandsentschädigung. Wie Bürgermeister Roland Weinschenk erläuterte, steht Barczyks Ruhestand an und um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, soll die Stelle nun als Hauptamt ausgeschrieben werden. Rathaussprecher Alfred Maucher ergänzte etwas später, dass für die geforderte Archivarbeit eine hohe Fachlichkeit erforderlich ist: „Da findet man kaum einen Hobby-Archivar mehr, der dieser Aufgabe in hoher Qualität nachkommen kann.“ Als Stichworte nannte Maucher die Digitalisierung sowie die Langzeitarchivierung.

Kosten in Rechnung stellen

In Gesprächen mit Barczyk habe sich herausgestellt, dass eine 50-Prozent-Stelle die Erfordernisse erfüllen könnte. Da der Stadtarchivar auch für die Ortschaften und das Heimatmuseum eine Unterstützung sein soll, wurden weitere 15 Prozent dafür veranschlagt. „Es gab intensive Gespräche mit Bad Wurzach. Sie würden 35 Prozent übernehmen und wir würden ihnen die Kosten dann entsprechend in Rechnung stellen“, zeigte das Stadtoberhaupt die Anstellung in Bad Waldsee auf.

Die Frage nach den zukünftigen Mehrkosten stellte CDU-Stadtrat Edmund Gresser. Maucher bezifferte die Gesamtkosten auf rund 60 000 Euro, davon habe die Kurstadt eben 65 Prozent zu tragen. Gresser informierte sich außerdem, was geschieht, wenn der Bad Wurzacher Gemeinderat dem Vorhaben nicht zustimmt. Dazu Weinschenk: „Dann werden die Karten neu gemischt. Aber ich gehe schon davon aus, dass es klappt.“

Rosa Eisele hob das „immense Engagement“ Barczyks hervor. Die Haisterkircher Ortsvorsteherin zeigte sich zudem erfreut über die 15-Prozent-Berücksichtigung für die Ortschaften. Nachdem auch Rita König (SPD) Barczyks Arbeit im Besonderen würdigte, stellte Weinschenk klar, dass die offizielle Würdigung des langjährigen Archivars vonseiten der Stadt noch folge. Der neue Archivar übernehme schließlich erst am 1. Januar. König thematisierte zudem die musealen Aufgaben des Stadtarchivars und fragte schelmisch, ob diese Stelle dann für die Ankäufe in der Kleinen Galerie verantwortlich sei. Weinschenk quittierte die Frage mit einem Lächeln und entgegnete, dass diese Position damit nichts zu tun habe.

Beamter oder Beschäftigter?

Franz Daiber hinterfragte das mögliche Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis. „Wovon hängt das ab?“, fragte der FW-Stadtrat. Maucher stellte klar, dass es zwei Ausbildungswege gibt. Einerseits eine abgeschlossene Fachausbildung zum gehobenen Archivdienst, welche in einem Beamtenverhältnis münde. Andererseits gebe es die Möglichkeit eines Studienabschlusses im Fachbereich Informationswissenschaft, Studiengang Archiv. Dieser Abschluss sei eher im Beschäftigungsverhältnis anzusehen. „Das hängt also von den persönlichen Voraussetzungen ab“, so Maucher.

Nachdem das Stadtoberhaupt Bernhard Schultes Frage nach dem Einbezug Barczyks in die Bewerberauswahl bejahte, wurde die Schaffung der neuen Stelle – bei einer Enthaltung von GAL-Stadtrat Michael Kaiser – einstimmig befürwortet. Bad Wurzach nimmt sich dem Thema in der Gemeinderatssitzung am Montag, 14. Mai, an.