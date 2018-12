Bad Waldsee schafft die Revanche

In einem spannenden Spiel haben sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee gegen den MTV Ludwigsburg für die 2:3-Niederlage im Hinspiel revanchiert. Die Oberschwaben besiegten den Tabellenführer MTV in der Regionalliga im Rückspiel mit 3:2 (25:27, 25:15, 16:25, 25:23, 15:11).

„Enttäuscht bin ich eigentlich nur vom ersten Satz“, sagte Bad Waldsees Trainerin Evi Müllerschön. „Aber was meine Spieler dann gezeigt haben, war – besonders im vierten Satz – Volleyball vom Feinsten. Alle haben ihr ganzes Potenzial abgerufen. Vor allem hat mich wieder der Kampfgeist und die mannschaftliche Geschlossenheit begeistert. So können wir jetzt gut in die verdiente Winterpause gehen.“

Begonnen hat der Schlagabtausch des bisherigen Zweiten der Regionalliga, dem MTV Ludwigsburg, gegen den Dritten TG Bad Waldsee kurios. Die TG führte im ersten Satz bereits mit 24:21, schaffte es aber nicht, einen der drei Satzbälle zu verwandeln. Die vor allem in ihrem Blockverhalten überragenden Ludwigsburger nutzten einige Unaufmerksamkeiten auf Waldseer Seite und verwandelten ihrerseits ihren ersten Satzball zum 27:25.

Im zweiten Satz war das Spielgeschehen nur bis zum Stand von 10:9 ausgeglichen. Anschließend gelang den Oberschwaben alles, der MTV konnte nicht mehr dagegenhalten. Ein schneller 25:15-Satzgewinn für die TG war die Folge. Im dritten Satz drehte sich das Geschehen wieder. Die Ludwigsburger erspielten sich schon in der Anfangsphase einen Fünf-Punkte-Vorsprung, den sie gegen Ende des Satzes noch ausbauen konnten. Ein 25:16 für Ludwigsburg war das verdiente Ergebnis. Es stand nach Sätzen 2:1 für Ludwigsburg. Wollten die Bad Waldseer Spieler in den Tiebreak, um sich mindestens einen Punkt, vielleicht sogar zwei zu sichern, musste der vierte Satz gewonnen werden.

Es folgte der wohl beste Satz, den die etwa 100 Zuschauer in dieser Saison in der Bad Waldseer Eugen-Bolz-Halle gesehen haben. Beide Mannschaften spielten hochkonzentriert und motiviert. In einem Schlagabtausch mit hochklassigen, spektakulären und spannenden Ballwechseln blieb es bis zum Stand von 22:22 eng. Dieses Mal waren es kleine Unaufmerksamkeiten auf Ludwigsburger Seite und der nicht nachlassende Kampfgeist der Waldseer, die dazu führten, dass der vierte Satz mit 25:23 von der TG gewonnen wurde.

Als Dritter in die Pause

Inzwischen waren schon 100 Minuten gespielt. Alle Zuschauer, die gehofft hatten, dass das hohe Niveau auch im Tiebreak weitergespielt werden konnte, wurden nicht enttäuscht. Bis zum Stand von 8:8 konnte sich wieder keine Mannschaft absetzen. Gute Angriffe auf Waldseer Seite und kleine Unkonzentriertheiten auf Ludwigsburger Seite, die sich in dieser Phase zu viel von einigen Schiedsrichterentscheidungen ablenken ließen, führten zur Waldseer 14:11-Führung. Drei Matchbälle für die Oberschwaben – und anders als im ersten Satz wurde dieses Mal gleich der erste genutzt. Ein Fehler der Ludwigsburger brachte den 15:11-Satzgewinn für die TG Bad Waldsee und damit den 3:2-Sieg.

Spieler und Trainergespann sind zufrieden mit den zwei Punkten in diesem hochklassigen Duell gegen eine Spitzenmannschaft der Regionalliga. Die TG geht als Tabellendritter in die Weihnachtspause.