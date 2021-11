Bad Waldsee sagt den Weihnachtsmarkt ab

Das geplante „Adventsglühen“ in der Waldseer Innenstadt vom 1. bis 4. Dezember ist schon im Vorfeld erloschen: Aufgrund der exponentiell ansteigenden Corona-Infektionszahlen hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung die Reißleine gezogen und den fertig organisierten Weihnachtsmarkt wieder abgesagt.

Kein Programm, keine Hütten

Auch der beliebte „Rathausadvent“ fällt erneut der Pandemie zum Opfer. Es soll sich zwar zu täglich wechselnder Uhrzeit ein Fenster am Schaugiebel öffnen, aber es wird weder ein kulturelles Rahmenprogramm noch Verpflegungshütten auf dem Rathausplatz geben.

„Winterleuchten“ findet statt

Damit sorgen auch im zweiten Corona-Winter lediglich die stimmungsvoll beleuchteten Gebäude der Altstadt und die passend dekorierten Geschäfte für adventliches Flair. Das „Fürstliche Winterleuchten“ im weitläufigen Golf- und Naturresort Hopfenweiler wird nach Angaben der Veranstalter ab 25. November jedoch stattfinden.

Mehr Infos zur Absage folgen heute Nachmittag auf Schwäbische.de.