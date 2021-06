Bad Waldsee radelt wieder sicher

Die städtische Fahhradaktion „Bad Waldsee… radelt sicher“ beginnt diesen Samstag, 12. Juni, wie die Stadt mitteilt. Die Aktion dauert bis zum 15. September. Sie steht erneut im Zeichen der Verkehrssicherheit und wer am Gewinnspiel teilnimmt hat die Chance einen Preis zu gewinnen.

Mit der Aktion möchte die Stadt Bad Waldsee Bürger, Einpendler und Gäste zum Radfahren motivieren. Mitmachen könne jeder, der radelt – ob mit zwei, drei oder vier Rädern und ob nur an einem Tag oder an allen Aktionstagen. Die Teilnehmer können auf einer Postkarte die gefahrenen Kilometer eintragen.

Am Ende der Aktion geben die Teilnehmer die Karte bei der Stadt oder den Ortschaftsverwaltungen ab und nehmen dadurch an einem Gewinnspiel, bei dem es über 50 Preise zu gewinnen gibt, teil, so die Pressemitteilung weiter. Dann werde auch das Gesamtergebnis der geradelten Kilometer aller Teilnehmer sowie die Menge an CO2-Einsparung veröffentlicht. Die Teilnehmer können auch wieder ihre eigenen Ideen und Tipps für mehr Verkehrssicherheit einbringen.

Alle ausgefüllten Karten, die bis zum 30. September eingegangen sind, werden laut Pressemitteilung in die Verlosungsaktion einbezogen. Die Auslosung findet am Nachhaltigkeitstag, 2. Oktober, statt und die Gewinne können dann auch sofort mitgenommen werden. Nicht anwesende Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Preise im Rathaus abholen.

Der Hauptpreis ist ein Fahrrad-Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro – gesponsert von der Leutkircher Bank und der Stadt Bad Waldsee. Außerdem warten viele weitere Preise, wie etwa zweimal ein Jahres-Abo für den Citybus im Wert von 150 Euro – gesponsert von Omnibus Müller und der Stadt Bad Waldsee sowie drei Fahrradhelme, sieben Rad-Sicherheitschecks vom Zweirad-Center Bad Waldsee und zehn vom „Respect Sport & Rad“ Aulendorf sowie 30-mal ein Regenschutz für den Fahrradhelm.

Unter allen teilnehmenden Teams wird ein zusätzlicher Team-Preis ausgelost, wie die Stadt weiter berichet. Einen Sonderpreis stiftet die Firma Thüga-Energie (Bad Waldsee) für den kilometerstärksten Teilnehmer: eine Ladestation für Elektroautos (Wall-Box).