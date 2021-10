Bad Waldsee radeln rund 181 000 Kilometer

Die diesjährige Fahrradaktion „Bad Waldsee radelt – sicher“, ist zu Ende gegangen, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt 153 Teilnehmer hätten ihre Karten abgegeben und seien zusammen 181 305,6 Kilometer geradelt. Nun seien 53 Gewinner ermittelt worden.

Die Zusammensetzung der Teilnehmer sei sehr unterschiedlich gewesen. So hätten zum Beispiel Kinder mit wenigen geradelten Kilometern ebenso mitgemacht wie Kilometer-Spitzenreiter Heinrich Henne mit 8140 Kilometern. Mit diesem Spitzenergebnis hat er den Sonderpreis gewonnen – eine sogenannte Wallbox, mit der man Elektroautos zuhause aufladen kann.

Am Bad Waldseer Nachhaltigkeitstag habe der Profi-Radsportler Daniel Gathof als „Glücksfee“ aus allen abgegebenen Teilnahmekarten die Gewinner gezogen. Den Hauptpreis, ein 1000-Euro-Fahrrad-Einkaufsgutschein, hat Beate Bell aus Bad Waldsee gewonnen. Der zweite Preis, ein Jahresabo für den Citybus, geht an Christa Wenzel aus Wolfegg. Und der dritte Preis, ebenfalls ein Jahresabo für den Citybus, geht an Maria Gernert aus Bad Waldsee. Je einen leuchtenden Fahrradhelm erhalten Irmgard Massier aus Bad Waldsee, Karl Weber aus Bad Waldsee und Patrick Michelberger aus Baindt.

Fahrrad-Sicherheits-Checks beim „2Rad Center Bad Waldsee“ haben gewonnen: Brigitte Schaz, I. Withensohn, Ursula Michelberger, Christian Klink, Antonie Valentin, Susanne Brauchle und Serena Fesseler. Diese Preise bittet die Stadt im Rathaus abzuholen (1. Stock, Sekretariat).

Fahrrad-Sicherheits-Checks bei „Respect Sport & Rad“ in Aulendorf haben gewonnen: Johanna Hess, Wilhelm Schick, Ewald Fast, Johanna Lemmle, Karl Rundel, Thomas Manz, Michael Riederer, Ute Mohr, Thomas Maurer und Claudia Riederer (bitte ebenfalls im Rathaus abholen, 1. Stock, Sekretariat).

30 neongelbe Regenschutze für den Fahrradhelm an: Yvonne Grm, Erich Schaz, Florian Kramer, Wolfgang Ebenhoch, J. Dilk, Monika Kling, Ulrike Dreher, Hildegard Maucher, Brigitte Hirsch, Ferdinand Bender, Thomas Kosa, Werner Vollmer, Markus Haug, Gerhard Wolfgang, Barbara Wolfgang, Klaus Kösler, Renate Burgmaier, Wolfgang Rogg, Hildegard Wolf, Silke Altvater, Marcus Mohr, Brigitte Haug, Reinhold Gut, Peter Steinhauser, Joachim Bendel, Peter Altvater, Eva Militz, Luis Geray, Dieter Burgmaier und Doris Schenk.