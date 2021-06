Bad Waldsee plant einen „Freizeitpark am See“

Die feste Impfreihenfolge ist aufgehoben. Zwar warnen Ärzteverbände und Politiker vor der Erwartung, dass jetzt alle einfach so ihre Spritze bekommen können. Doch tatsächlich fällt die Öffnung der Kampagne für alle Bevölkerungsgruppen in eine Zeit, in der gerade das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech besonders üppig liefert. Für den Zeitraum von 7. Juni bis Anfang Juli erwartet die Bundesregierung insgesamt 23 Millionen fest zugesicherte Impfdosen von allen Herstellern.