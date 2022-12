Stadt-Kalender 2023: Bad Waldsee lässt es nach Corona wieder richtig krachen

Bad Waldsee lässt es nach den beiden Coronajahren endlich wieder richtig krachen und plant eine Vielzahl an Veranstaltungen in Sälen sowie unter freiem Himmel.

Dabei ist für jeden Publikumsgeschmack etwas dabei. Von überregionalem Interesse dürften unter anderem die Hochfasnet vom 16. bis 21. Februar, der Kultursonntag am 23. April, das „Bad Waldseer Lauffieber“ am 20. Mai sowie das Altstadt- und Seenachtfest am 29./30. Juli und die Ruderregatta am 16./17. September sein.

Ein Überblick über die Veranstaltungen

6.-8. und 13.-15. Januar: Kolpingtheater „Frühlingserwachen“, katholisches Gemeindehaus, 17 bzw. 19.30 Uhr

6. Januar: Gschellabstauben der Narrenzunft, Haus am Stadtsee, 19.30 Uhr

8. Januar bis 5. Februar: Kleine Galerie zeigt Werke von Hartmut Hahn, Vernissage 11 Uhr, Haus am Stadtsee

14. Januar: „Kultur am See“ - Comedy mit Bidla Buh, Haus am Stadtsee, 20 Uhr

19. Januar: Live-Reportage „Kanada & Alaska“, Erwin-Hymer-Museum, 20 Uhr

20. Januar: Sebastianswallfahrt Haisterkirch, ab 9 Uhr

20. Januar: Schwarz-Weiße Ballnacht der Narrenzunft, Haus am Stadtsee, 20 Uhr.

22. Januar: Neujahrsempfang der Stadt, Durlesbachhalle Reute, ab 10 Uhr

28. Januar: „Kultur am See“ - Kabarett mit Uli Boettcher, Haus am Stadtsee, 20 Uhr

11. Februar: Zunftball der Narrenzunft, Haus am Stadtsee, 19 Uhr

16. bis 21. Februar: Waldseer Hochfasnet

16. Februar: Live-Reportage „Mit dem Esel über die Alpen“, Erwin-Hymer-Museum, 20 Uhr

4. März: „Kultur am See“ - Kabarett mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Haus am Stadtsee, 20 Uhr

5. März bis 23. April: Kleine Galerie zeigt Werke von Anja Demuth, Vernissage 11 Uhr, Haus am Stadtsee

16. März: Live-Reportage „Iran“, Erwin-Hymer-Museum, 20 Uhr

19. März bis 7. Mai: Museum im Kornhaus: Ausstellung zum 175-jährigen Bestehen der Turngemeinde (TG)

25. März: „Kultur am See“ - Kabarett mit Wolfgang Krebs, Haus am Stadtsee, 20 Uhr

20. April: Live-Reportage „Magisches Zentralasien“, Erwin-Hymer-Museum, 20 Uhr

22. April: „Kultur am See“ - Musik-Comedy mit Zucchini Sistaz, Haus am Stadtsee, 20 Uhr

23. April: Kultursonntag, 11 bis 18 Uhr

23. April: Verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr

29. April: Camping-Flohmarkt, Erwin-Hymer-Museum

30. April: Maibaumstellen, Hochstatt

Mai bis August: Sommerabendkonzerte, freitags, Rathausplatz

7. Mai bis 18. Juni: Kleine Galerie zeigt Birte Horn und Gerhard Langenfeld, Vernissage 11 Uhr, Haus am Stadtsee

17. Mai bis 11. Juni: Museum im Kornhaus: Schülerausstellung

20. Mai: „Bad Waldseer Lauffieber“

20./21. Mai: „Crazy Camping - Irre Typen“, Erwin-Hymer-Museum

18. Juni bis 23. Juli: Museum im Kornhaus: Paul Heinrich Ebell-Förderpreis - Ausstellung der Kandidatinnen und Kandidaten

Das hat das zweite Halbjahr zu bieten

2. Juli bis 20. August: Kleine Galerie zeigt Angelika Summa, Vernissage 11 Uhr, Haus am Stadtsee

29./30. Juli: Altstadt- und Seenachtfest

6. August bis 24. September: Museum im Kornhaus: Ausstellung „Stadtansichten“ mit Werken von Jakob Eggli

10. September bis 29. Oktober: Kleine Galerie zeigt Werke von Tatjana Orlob, Vernissage 11 Uhr, Haus am Stadtsee

16./17. September: Ruderregatta auf dem Stadtsee

17. September: Verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr

14. Oktober: Nachhaltigkeitstag, Innenstadt

4. bis 19. November: Internationale Spezialitätenwochen der Gastronomie

11. November: Narrenzunft feiert um 11.11 Uhr auf der Hochstatt

12. November bis 31. Dezember: Kleine Galerie zeigt Werke von Alessia Schuth, Vernissage 11 Uhr, Haus am Stadtsee

1.-24. Dezember: Rathausadvent mit täglicher Fensteröffnung und musikalischer Umrahmung, 17 Uhr

2./3. Dezember: Jahreskonzert der Stadtkapelle

31. Dezember: Silvesterkonzert, Pfarrkirche St. Peter, 15 Uhr