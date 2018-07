Bad Waldsee lädt zur Stadtseniorenfahrt nach Ulm

Die diesjährige Stadtseniorenfahrt der Stadt Bad Waldsee findet am Mittwoch, 19. September, statt und führt nach Ulm. Das teilt die Stadt mit.

Die Abfahrt am Bleiche-Parkplatz ist um 13 Uhr. Es besteht entweder die Möglichkeit, das Ulmer Münster oder die Ulmer Altstadt mit Fischer- und Gerberviertel oder das Naturkundliche Bildungszentrum zu besuchen oder die Zeit zur freien Verfügung zu nutzen.

Das Ulmer Münster (barrierefrei) mit seinem Turm – dem mit 161,53 Metern höchsten Kirchturm der Welt – prägt Ulm und die Region seit Jahrhunderten. Im In- und Ausland ist das Münster geradezu ein Synonym für die Stadt Ulm geworden. Die Teilnehmer erfahren bei der etwa 60-minütigen Führung (mit Sitzgelegenheit) Hintergründe zu diesem imposanten Bauwerk und den Baumeistern.

Idyllisch an der Donau gelegen, ist das Fischer- und Gerberviertel das bedeutendste Altstadtensemble Ulms. Die Besucher erwartet in einer circa 90-minütigen Führung, bei der man gut zu Fuß sein sollte, eine Fülle an Gassen, Brücklein und natürlich Fachwerk. Und wer wissen möchte, wie das laut Guiness-Buch schiefste Hotel der Welt aussieht – dessen Neugier wird dort im Fischerviertel gestillt.

Das Naturkundliche Bildungszentrum (nicht barrierefrei) als „lebendiges Museum in Ulm“ informiert in einer etwa 60- bis 90-minütigen Führung anhand von Originaldokumenten über die erdgeschichtlichen Zeitepochen und die Tier- und Pflanzenwelt. Der ökologische Aspekt und die Beziehung zwischen Mensch und Natur spielen in den Ausstellungen eine besondere Rolle.

Neben diesen Besichtigungen und Führungen können die Senioren auch die Zeit frei für sich nutzen und das Treiben der Stadt erleben oder sich in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe verwöhnen lassen.

Im Anschluss an den Ausflug lädt die Stadt Bad Waldsee alle Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung durch die städtischen Mitarbeiter in die Durlesbachhalle nach Reute ein.

Angesprochen sind alle Senioren der Stadt Bad Waldsee ab Jahrgang 1953 und älter. Schon bei der Anmeldung treffen sie die Entscheidung, ob sie am Programm im Ulmer Münster, im Fischer- und Gerberviertel, im Naturkundlichen Bildungszentrum teilnehmen möchten oder aber die Zeit in Ulm zur freien Verfügung nutzen wollen.

Da die Teilnehmerzahl bei den Führungen im Ulmer Münster und im Fischer- und Gerberviertel auf jeweils maximal 125 und im Naturkundlichen Bildungszentrum auf 50 begrenzt ist, bittet die Stadt die Teilnehmer, bei der Anmeldung ihr Wunschprogramm sowie ein Alternativprogramm anzukreuzen.

Anmeldungen nehmen ab sofort die Ortschaftsverwaltungen und das Bürgerbüro entgegen. Anmeldungen sind bis einschließlich Freitag, 24. August, möglich. Die Teilnehmer erhalten mit der Anmeldung eine Bestätigung. Dieses Anmeldekärtchen muss zur Fahrt mitgebracht werden. Die Abfahrtzeiten der Busse werden kurz vor der Fahrt im Amtsblatt sowie in der Tagespresse bekannt gegeben.