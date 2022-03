Bad Waldsee kassiert knappe Niederlage gegen bekanntes Gesicht

Ersatzgeschwächt haben die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee gegen die baden-württembergischen Talente des Bundesstützpunktes Stuttgart verloren. Die Partie in der Oberliga endete aus Sicht der TG mit 2:3 (25:23, 22:25, 25:23, 15:25, 12:15). Obwohl es tabellarisch für Bad Waldsee um nichts mehr ging, war es doch ein besonderes Match. Der Trainer der Auswahlmannschaft ist schließlich der langjährige Bad Waldseer Volleyballer Jan Herkommer. Als Trainer am Bundesstützpunkt Stuttgart hat Herkommer auch seinen Anteil an der Entwicklung des Bad Waldseer Frauen-Volleyballs.

Lange Ballwechsel charakterisierten den Auftakt, in dem gegen Satzmitte die TG das Kommando an sich riss. Bad Waldsee profitierte auch von einer hohen Fehlerquote der 15- und 16-jährigen Stuttgarter Talente. Die TG dagegen konnte sich auf eine stabile Abwehr verlassen und gewann den Satz mit 25:23. Der zweite Satz war zunächst ausgeglichen. Ab Satzmitte zelebrierten die Stuttgarterinnen ein wahres Aufschlagfeuerwerk und brachten Bad Waldsee arg unter Druck. Die Annahme der TG geriet ins Wackeln. Eine kleine Führung des Bundesstützpunkts war die Konsequenz und der Satzgewinn folgerichtig. Dennoch waren die Bad Waldseerinnen mit der kämpferischen Leistung zufrieden.

Den guten Eindruck hielten die Stuttgarterinnen im dritten Durchgang aufrecht und sorgten schnell für eine 6:1-Führung. Wie jedoch bei jungen Spielerinnen üblich, kam Einbruch, weil die Talente noch nicht in der Lage sind, ein hohes Niveau über längere Zeit aufs Feld zu bringen. Auch hatten die TG-Spielerinnen nun zu starkem Aufschlagverhalten gefunden und brachten die gute Feldabwehr der Stuttgarterinnen in Nöte. Nach einem Netzroller entschied die TG den ausgeglichenen Durchgang mit 25:23 für sich.

Ein gänzlich anderes Bild gab es im vierten Satz zu sehen. Die jungen Gästespielerinnen fanden zu ihren Stärken und stellten nachdrücklich unter Beweis, warum sie als echte Nachwuchshoffnungen gelten. Beeindruckend und hocheffizient waren die Angriffsquote und das überzeugende Blockverhalten. Die TG wurde nahezu überrannt und fand kein Mittel gegen diesen Sturmlauf – der Satz endete deutlich mit 15:25.

Der fällige Tiebreak führte nach ausgeglichenem Verlauf beide Teams an ihre Grenzen. Schließlich mussten die Bad Waldseerinnen aufgrund etlicher vermeidbarer Fehler und ihres kürzeren Atems den jungen Gästen den Vortritt lassen (12:15). Es war letztlich eine vermeidbare Niederlage für die TG, die allerdings nur bedingt wehtat.