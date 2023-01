Bad Waldsee kämpft sich zum Auswärtssieg

Der Endstand von 3:1 (25:22, 25:23, 17:25, 25:19) im Spiel der Volleyball-Oberliga zwischen der SpVgg Holzgerlingen und der TG Bad Waldsee drückt in etwa die Kräfteverhältnisse des Spiels aus. Es war für die Spielerinnen um TG-Trainer Simon Scheerer allerdings ein hartes Stück Arbeit, um beim Tabellensiebten als Favorit angetreten die Halle als Sieger zu verlassen. Wieder einmal zeigte sich die Ausgeglichenheit der Liga, wenngleich Bad Waldsee durch diesen Sieg wenigstens vorübergehend seinen unerwartet guten Platz bestätigte.

Ein Ass beendet den ersten Satz

Äußerst schwierig gestaltete sich für die TG die Auftaktphase des Duells, was allerdings letztlich günstig für die Moral der Kurstädterinnen war. Denn sie spürten, wie stark die Gastgeberinnen ans Werk gingen. Somit war jedem Übermut zunächst der Boden entzogen. Bis 13:13 wogte das Spielgeschehen hin und her, bis sich die TG zur Satzmitte hin einen kleinen Vorsprung erarbeitete. Diesen konnten die Gäste – wenn auch hart umkämpft – mit einem Ass für sich entscheiden.

Im zweiten Durchgang legte Bad Waldsee rasch einen sicher scheinenden Vorsprung zwischen sich und den Gegner. Dieser mag die Konsequenz der TG-Volleyballerinnen etwas gestört haben, denn postwendend glich die SpVgg zum 12:12 aus. Geprägt war diese Phase durch sehr lange Ballwechsel und erfolgreiche, solide aufgebaute Angriffe der Gastgeberinnen. Deren 16:13-Führung glich die TG durch nun wieder erstarkte Defensive und kluges Aufbauspiel ihrerseits wieder aus. Mit starkem Aufschlagverhalten brachte die TG den zweiten Satz knapp und glücklich nach Hause.

Ein kleiner Durchhänger ändert nichts mehr am Sieg

Bis 10:10 schenkten sich im dritten Satz die Mannschaften keinen Handbreit Boden. Nun aber bekamen die Bad Waldseerinnen keinen Druck mehr in ihr Spiel und mussten zuschauen, wie die SpVgg den Spielabschnitt dominierte und diesen auch sehr deutlich gewann.

In der Folge ging ein spürbarer Ruck durch das TG-Team. Trainer Scheerer hatte wohl die richtigen Worte gefunden und sich für eine andere – erfolgreichere – Taktik entschieden. Von Beginn des vierten Abschnitts an ging die TG deutlich in Führung (9:5). Mit harten und überaus präzisen Aufschlägen baute das Team seinen Vorsprung bis zum 20:12 aus. Mehrere Fehler der TG, im Verbund mit der wachsenden Stärke der Holzgerlingerinnen, führten zum Stand von 23:19. Den Durchhänger der Mannschaft besprach Trainer Scheerer in der Auszeit deutlich und traf damit auf den Nerv seiner Schützlinge. Drei TG-Punkte folgten, damit war der 3:1-Erfolg perfekt, der drei wichtige Punkte im Kampf um die Spitze brachte.

Bad Waldsees Volleyballer haben Ulm zu Gast

Das nächste Match führt die TG Bad Waldsee am Sonntag (15 Uhr) nach Ludwigsburg, wo mit dem dortigen MTV der Tabellenvierte als schwere Aufgabe auf sie wartet. Bereits am Samstag (19 Uhr, Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule) empfangen Bad Waldsees Volleyballer in der Regionalliga den VfB Ulm.