Bad Waldsee kämpft um den Klassenerhalt

Die Handballer der TG Bad Waldsee kämpfen in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Am Dienstag um 20 Uhr empfangen die Waldseer die HSG Oberstaufen-Lindenberg. Die TG steht aber schon mit dem Rücken zur Wand, da die Bad Waldseer ihr erstes Relegationsspiel am Sonntag gegen die HSG Langenau/Elchingen III mit 23:27 verloren.

Aus den verbleibenden zwei Spielen braucht die TG zwingend zwei Siege, um die Klasse zu halten. Oberstaufen-Lindenberg schloss die Kreisliga B Bodensee als Tabellenzweiter ab und feierte in der Relegation bereits einen Sieg – mit einem Erfolg gegen die Waldseer könnte die HSG den Aufstieg perfekt machen. Die Handballer der TG werden daher auf einen äußerst motivierten Gegner treffen, dem die Waldseer ihre Heimstärke entgegen stellen wollen. Die Fans dürfen sich wohl auf einen spannenden Relegationskampf freuen, bei dem beide Mannschaften alles in die Waagschale werfen werden, um den Platz in der Kreisliga A zu ergattern beziehungsweise zu behalten. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Gymnasiumhalle in Bad Waldsee.

Erstes Spiel: HSG Langenau/Elchingen III – TG Bad Waldsee 27:23 – TG: Klingele (7/1), Bohnert (6), Rettich (4/3), Nolte (3), Hebeisen (2), Schmid (1), Cless, Hedrich, Bergmann, Wolz, Hallanzy, Fischer.