Bad Waldsee ist Standort für Kunstprojekt „Von Ort zu Ort“

Die Kurstadt ist eine von 40 oberschwäbischen Orten, die Robert Schad für sein neues Kunstprojekt „Von Ort zu Ort“ ausgewählt hat. Dabei präsentiert der international bekannte Bildhauer von 25. Mai bis 30. November insgesamt 60 große Skulpturen an eindrucksvollen Standorten. Am Mittwoch ist seine Plastik aus massivem Vierkantstahl mit Namen „Matrak“ von einer Spedition angeliefert worden.

Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes stellten die knapp drei Meter hohe Plastik vor dem Haus am Stadtsee auf, wo sie eine temporäre Heimat findet. Zuvor luden die Männer die 1,7 Tonnen schwere Skulptur in mühevoller Kleinarbeit von einem Lastwagen ab und transportierten sie behutsam an ihren Standort.

Vor Ort mit dabei waren Schads Künstlerkollege Axel Otterbach sowie Walter Gschwind vom städtischen Fachbereich Wirtschafts- und Kulturraum. Die Stadt bezuschusst diese Kunstaktion mit 2000 Euro.

In fünf Landkreisen zu sehen

Bekanntlich hat Schad schon einmal auf Einladung der Kleinen Galerie hier ausgestellt. Mit seiner aktuellen Schau möchte der Künstler erreichen, dass „mit den Skulpturen der Weg zu den einzelnen Orten gefunden wird und die Orte reflektiert werden in der Skulptur“, so Schad dazu.

In fünf Landkreisen sind seine Arbeiten zu sehen: unter anderem am Ufer des Bodensees, auf der keltischen Heuneburg, gegenüber der Klosteranlage Ochsenhausen, am Häcklerweiher, im Wolfegger Hofgarten und an weiteren geschichtlich wie landschaftlich bedeutenden Orten des Oberlandes. „Mein Anspruch ist es, denjenigen, die der Skulptur begegnen, einen Impuls zu geben, um sich auf die Reise in ihre ureigene Assoziationswelt aufzumachen“, betont der gebürtige Ravensburger.

Scheinbar federleichter Stahl

Aus den Dipolen von Ruhe und Dynamik bilden seine Skulpturen eine Beziehung zwischen Schwere und Leichtigkeit, der Spannung zwischen Geschlossenheit und Offenheit, dem Dialog zur Dichte und Auflösung. Er schafft damit aus massivem Vierkantstahl „Zeichnungen im Raum“, und die oft tonnenschweren Skulpturen wirken dabei federleicht.

Kunstfreunde sind eingeladen zu einem inspirierenden Dialog zwischen Kunst, Natur und Architektur. Organisiert wird diese Aktion vom Verein „Freundeskreis Skulpturenprojekt Robert Schad 2019“. Schirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Stahlbildhauer hat unter anderem den „Schad-Brunnen“ in seiner Heimatstadt geschaffen und lebt heute in Frankreich und Portugal.