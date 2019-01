Bad Waldsee ist mehrfach bei der CMT vertreten

Bei der weltweit größten Urlaubs- und Tourismusmesse CMT in Stuttgart ist diese Woche auch die Kurstadt Bad Waldsee mehrfach präsent. Neben der städtischen Tourist-Information und den Rehakliniken sind auch der Reisemobilhersteller Hymer und das Erwin-Hymer-Museum vertreten. Kurgeschäftsführer Walter Gschwind vertrat das Heilbad am Montag im Rahmen des Tourismustages und er hatte aufgrund des großen Besucherandrangs „reichlich zu tun“, wie er auf SZ-Anfrage mitteilte. „Vor allem hatten wir dieses Mal viele Gruppenanfragen von Vereinen und Freundeskreisen, die sich nach dem Freizeitangebot und den Beherbergungsmöglichkeiten in Bad Waldsee erkundigten“, freut sich der Leiter der Tourismus-Information. Foto: Thomas Kapitel