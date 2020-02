Bad Waldsee ist gegen die Zweiten gefordert

Nach der dreiwöchigen Spielpause biegen die Volleyballer der TG Bad Waldsee auf die Zielgerade der Saison ein. Die beiden ersten Mannschaften der TG stehen dabei vor schweren Auswärtsaufgaben. Beide reisen zum jeweiligen Tabellenzweiten: Bad Waldsees Männer spielen in der Regionalliga beim USC Freiburg, die Frauen in der Oberliga in Rottenburg.

Regionalliga: USV Freiburg – TG Bad Waldsee (Sa, 16 Uhr). – Die Bad Waldseer stehen aktuell auf dem vierten Platz der Tabelle und müssen in Freiburg gewinnen, wenn sie zum Saisonfinale noch einmal in den Kampf um die ganz vorderen Plätze eingreifen möchten. Eine schwere Aufgabe, denn die Freiburger haben nur dreimal verloren und sind dabei nur einmal ohne Punktgewinn vom Feld gegangen. Hinzu kommt, dass die TG bei ihren Gastspielen in Freiburg noch nie etwas Zählbares mitnehmen konnte und meist deutliche Niederlagen einstecken musste. Im Hinspiel verlor Bad Waldsee zu Hause mit 2:3. Die Mannschaft der Trainer Evi Müllerschön und Peer Auer kann unbeschwert nach Freiburg reisen und will die schwarze Serie im Breisgau beenden.

Frauen-Oberliga: TV Rottenburg – TG Bad Waldsee (So, 16 Uhr). – Vor einer ähnlich schweren Aufgabe stehen die TG-Spielerinnen in der Oberliga. In der Partie beim TV Rottenburg sind die Rollen klar verteilt: Die Oberschwaben fahren als Außenseiter zum Tabellenzweiten an den Neckar. Die Waldseerinnen werden dennoch versuchen, mit einer Überraschung weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Sie zeigten schon mehrfach in dieser Saison, dass sie an einem guten Tag mit den Topteams der Liga mithalten können. Etwa beim Hinspiel, als dem TG-Team von Trainer Simon Scheerer ein überraschender 3:2-Erfolg gelang.

In der Frauen-Landesliga spielt die SG Ochsenhausen/Bad Waldsee II ihr letztes Heimspiel. Am Sonntag (13 Uhr, Ochsenhausen) geht es gegen den SV Horgenzell und den TSV Eningen. Die zweite Männermannschaft spielt am Sonntag (13 Uhr, Eugen-Bolz-Sporthalle) in der Bezirksliga gegen die beiden Teams aus Eningen.