Bad Waldsee ist erneut ein „Top-Kurort“

Erneut ist Bad Waldsee mit dem Siegel „Top-Kurort“ des Magazins „Focus“ ausgezeichnet worden – als einziges oberschwäbisches Heilbad, teilt die Stadt mit. Lediglich 80 von mehr als 350 Heilbädern und Kurorten in Deutschland hätten diese begehrte Auszeichnung erhalten. Zum guten Ruf der Stadt als Gesundheitsstandort auf hohem Niveau würden unter anderem die Städtischen Rehakliniken und die Klinik im Hofgarten (Waldburg-Zeil-Kliniken) beitragen, die das Siegel „Top-Reha-Klinik“ erhalten haben.

Veröffentlicht wird die aktuelle Liste der Kurorte mit überdurchschnittlichem Abschneiden im aktuellen Magazin „Focus Gesundheit“. Die Kriterien, nach denen das unabhängige Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) die Kurorte bewertet hat, waren Heilvorkommen, medizinische Kompetenz, Freizeit- und Sportangebote sowie Service und Qualität.

Zur Überprüfung vor Ort sendete MINQ seine Rechercheure persönlich nach Bad Waldsee. Ergänzend befragte das Institut Patienten hinsichtlich der medizinischen Versorgung. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Heilbäderverband entstand zudem ein Online-Fragebogen, in dem die Kurorte selbst Auskunft zu den Themen Infrastruktur, Heilvorkommen und kurortspezifisches Angebot gaben.

Bürgermeister Roland Weinschenk freut sich über die Platzierung Bad Waldsees in den Reihen der Top-Kurorte. "Starke Betriebe in einer starken Stadt. Die Auszeichnungen sind uns Bestätigung und Ansporn zugleich", sagt er. "Mit der grundlegenden Sanierung der Freibadgastronomie stehen auch 2019 wieder größere Investitionen in der Freizeit- und Tourismusinfrastruktur auf dem Plan." Urlauber und Kurgäste erhalten somit Gesundheitsangebote in angenehmer Urlaubsatmosphäre oder Wellness mit medizinischer Kompetenz.