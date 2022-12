Der erste Schnee in diesem Winter sorgt auch in Bad Waldsee für eine winterlich-stimmungsvolle Kulisse. Aufgenommen wurde das Bild oberhalb der der Steinacher Straße in Richtung Bleiche und den Türmen von St. Peter. „Schön anzusehen, aber zapfig kalt“, schreibt unsere Leserin Monika Klink, die uns dieses Foto zukommen ließ.