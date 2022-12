Bad Waldsee im Südwestfernsehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Tag vor Heiligabend wurde ein Sendebeitrag aus Bad Waldsee an prominenter Stelle ausgestrahlt. In drei Live-Schaltungen aus dem Ortsteil Hittisweiler nach Baden-Baden direkt in die Sendung „Kaffee oder Tee“ erläuterte Barny Bitterwolf die Herkunft und den Inhalt überlieferter Heischebräuche in Oberschwaben.

Darüber hinaus stellte Bitterwolf ein Mundart-Quizfrage. Zu erraten galt es das Wort „Butzigagele“. In einem überlieferten schwäbischen Weihnachtslied taucht dieser Begriff auf und beschreibt das munter-frohe Treiben der Engel im Himmel, die vor lauter Übermut und Freude über die Geburt des Christkindes Purzelbäume schlagen. Tatsächlich konnte das Wort von einer Zuschauerin aus dem Sendegebiet Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg übersetzt werden.

Mit dem alten Weihnachtswunsch „I wünsch dir’s Chrischtkendle ens Herz!“ verabschiedeten sich die beiden Musikanten Roland Fitz und Barny Bitterwolf. Maria Dorn, die Seniorin der gastgebenden Familie auf dem Hof Bohner, zeigte sich sehr erfreut über den Erhalt alter Traditionen und lud das Fernsehteam im Anschluss an die Live-Sendung zu einem ausgiebigen Abendessen ein.