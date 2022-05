Bad Waldsee hat einen Kurzfilm zur Rolli-Bahn gedreht

Anlässlich des bundesweiten „Tags der Städtebauförderung“ am Samstag, 14. Mai, präsentiert die Stadt Bad Waldsee einen Kurzfilm zu ihrem Großprojekt „Altstadt für Alle“ beziehungsweise zur Barrierefreiheit.

„Barrierefrei und voller Leben“, so zeige sich nicht nur der Film, so zeige sich die gesamte Innenstadt seit dem Umbau zur barrierefreien Altstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. In dem Kurzvideo werde die Altstadt eindrücklich präsentiert. So werde zum Beispiel das Marktgeschehen auf der Hochstatt in einem Zeitraffervideo dargestellt, vom Aufbau der Stände bis zum Wochenmarkt-Verkauf.

Rollstuhlfahrer Andreas freue sich über das neue Mobilitätsband – besser bekannt als Rolli-Bahn –, das ihm den Aufenthalt in der Altstadt nun erheblich erleichtere. Auch die neuen Sitzgelegenheiten und die gestalteten „Plätzle“ seien im Film zu sehen. Sowie Oberbürgermeister Matthias Henne mit seiner Familie. Luftaufnahmen böten einen „atemberaubenden Einblick über das Gesamtprojekt“.

Für Drehbuch und Kamera zuständig war Markus Leser, für die Drohnenaufnahmen und den Schnitt Christof Rauhut, geht aus der städtischen Mitteilung hervor. „Ein absolut sehenswertes Video, bei dem es wunderbar gelungen ist, die Bedeutung dieses Vorzeigeprojekts mit internationaler Strahlkraft durch Bilder und kurzgefasste Informationen hervorragend in Szene zu setzen“, wird OB Henne in der Mitteilung zitiert.