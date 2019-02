Bad Waldsee glitzert in der Wintersonne

Mit dem sonnigen Wochenstart hat sich das winterliche Bad Waldsee von seiner schönsten Seite gezeigt. Auch am Dienstag kam die Sonne am Nachmittag kurz hervor, nachdem sie sich erst einmal gegen das recht hartnäckige Nebelgrau durchsetzen musste. Nach Vorhersage der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried stehen die Chancen auf erneuten Sonnenschein auch am Mittwoch nicht ganz schlecht. Ab Donnerstag sagen die Wetterexperten mehr Wolken und Regen voraus, der Freitag soll mild werden. Einen ersten kleinen Vorgeschmack auf den Vorfrühling gibt es laut Vorhersage am Wochenende, die Temperaturen peilen voraussichtlich erstmals in diesem Jahr die Zehn-Grad-Marke an. Man darf gespannt sein, wie lange sich unter diesen Bedingungen das Eis auf dem Stadtsee noch halten wird.