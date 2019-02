Bad Waldsee gewinnt Volleyballderby

Ein spannendes Oberligaspiel haben die Zuschauer am Sonntag beim Nachbarduell zwischen der TG Bad Waldsee und dem SV Horgenzell gesehen. Nach mehr als zwei Stunden Spielzeit verwandelte die TG den Matchball zum 3:2-Sieg in der Volleyball-Oberliga der Frauen und sicherte sich damit nach einem 0:2-Rückstand doch noch zwei Punkte.

TG Bad Waldsee – SV Horgenzell 3:2 (17:25, 23:25, 25:23, 25:20, 15:13) – Der TG Bad Waldsee merkte man die Wichtigkeit dieses Spiels an. Die Bad Waldseerinnen begannen nervös und machten zu Beginn viele Fehler. Die Horgenzellerinnen hingegen zogen aus einer soliden Annahme ihr Spiel auf und punkteten über alle Positionen. Trotzdem schaffte es die TG, das Spiel bis zum 15:16 offen zu halten. Zwei Aufschlagserien der Gäste und Annahmeprobleme auf TG-Seite führten allerdings zum verdienten Satzgewinn des SVH.

TG kämpft sich ins Spiel

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern im zweiten Durchgang. Die Gäste überzeugten nun zunehmend auch durch ihre starke Abwehr, während die TG es nicht schaffte, genügend Druck auf die Horgenzellerinnen auszuüben. Die Gäste erarbeiteten sich einen Sechs-Punkte-Vorsprung, den sie bis zum 22:16 hielten. Mit einigen gelungenen Abwehraktionen kämpfte sich Bad Waldsee zwar heran, wehrte sogar zwei Satzbälle ab, konnte dann aber den zweiten Satzverlust nicht verhindern.

Den Schwung der Aufholjagd nahmen die Waldseer Spielerinnen aber mit in den dritten Satz. Zunehmend besser stellten sie sich auf die Horgenzeller ein, die ihrerseits nun immer wieder mit starken Aufschlägen der TG zu kämpfen hatten. Ein offener Schlagabtausch mit langen Ballwechseln entwickelte sich, bei dem sich keine Mannschaft absetzen konnte. Am Ende hatten jedoch die Gastgeber knapp die Nase vorn und gewannen mit 25:23.

Absolut auf Augenhöhe gestaltete sich auch der vierte Durchgang. Beiden Mannschaften gelang es, mit Aufschlagserien kurzzeitig in Führung zu gehen. Beide Teams schafften es jedoch nicht, diese Führung zu halten. Während Horgenzell nun auch mit starkem Blockspiel überzeugte, punktete die TG vor allem über ihre Außenangreifer. Gegen Ende des Satzes schaffte es Bad Waldsee, sich entscheidend abzusetzen und kämpfte sich in den Tiebreak. Dort ging die TG zunächst mit 6:2 in Führung. Die Horgenzeller ließen sich davon jedoch nicht beirren, kämpften sich zurück und gingen ihrerseits mit 9:8 in Führung. Es wurde eine absolut spannende Schlussphase. Durch starke Aufschläge holte sich Bad Waldsee die Führung zurück und verwandelte den ersten Matchball zum umjubelten 3:2-Sieg.

Durch diesen Sieg kletterte Bad Waldsee in der Oberligatabelle auf Platz fünf, der SV Horgenzell zog durch den Punktgewinn mit dem TSV G.A. Stuttgart II gleich.