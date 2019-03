Bad Waldsee feiert zu Hause einen Pflichtsieg

Im letzten Heimspiel der Saison haben die Volleyballer der TG Bad Waldsee gegen den Bundesliga-Nachwuchs des SSC Karlsruhe mit 3:1 (25:19, 18:25, 25:22, 25:15) gewonnen. Vor dem letzten Saisonspiel in der Regionalliga steht die TG Bad Waldsee auf Platz vier. Die TSG Heidelberg-Rohrbach hat es geschafft, mit 3:2 gegen den Tabellenzweiten USC Freiburg zu gewinnen und ist einen Punkt vor der TG Dritter.

Für die Gäste aus Karlsruhe ging es in Bad Waldsee darum, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu erzielen. Bei einer Niederlage drohte der Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz. So trat die junge Karlsruher Mannschaft nicht nur mit einem großen Kader an, sondern war noch verstärkt durch ihren Zuspieler, der eigentlich in der 2. Bundesliga spielt, aber nach einer längeren Verletzungspause die junge Mannschaft anführen konnte und dies auch beeindruckend tat.

Leistungsträger verlassen TG

Auf Bad Waldseer Seite war es Simon Scheerer, der im Zuspiel seinem Karlsruher Positionskollegen in nichts nachstand und alle seine Angreifer mit großer Übersicht variabel einsetzte und selbst trickreich den einen oder anderen Punkt verwandelte. Druckvoll und konzentriert starteten beide Mannschaften. Bis zum Stand von 14:14 war es ein Spiel auf Augenhöhe. Ab diesem Zeitpunkt war es aber die Waldseer Mannschaft, der es gelang, druckvoller aufzuschlagen und konsequenter anzugreifen – der erste Satz ging mit 25:19 an die Oberschwaben.

Wie viel Potenzial in der jungen Mannschaft aus Karlsruhe steckt, zeigte sich im zweiten und dritten Satz. Jetzt spielte der SSC fast fehlerfrei. Gleichzeitig war auf Waldseer Seite zu sehen, dass Volleyball auf diesem Niveau von der Feinabstimmung lebt. Hatte Trainerin Evi Müllerschön während der ganzen Saison die Möglichkeit, zwei Liberos einzusetzen, fehlten dieses Mal beide verletzungsbedingt. Vermeintlich leichte Fehler waren dieser ungewohnten Situation geschuldet. Bis zum Stand von 18:19 verlief der zweite Satz trotzdem ausgeglichen, dann verhalfen Abstimmungsprobleme auf Waldseer Seite und konsequente druckvolle Angriffe der Gäste zum 25:18-Satzgewinn für Karlsruhe.

Spannend verlief auch der dritte Satz. Bis zum Stand von 16:15 lagen die Waldseer Volleyballer immer vorne. Plötzlich stand es aber 21:18 für den SSC Karlsruhe II. Mutig und auf die eigenen Stärken vertrauend spielte die TG weiter und erkämpften sich gegen in der Konzentration nachlassende Karlsruher einen 25:22-Satzgewinn. Im vierten Durchgang gelang es den Karlsruhern – auch mental – nicht mehr, sich gegen die Überlegenheit der Gastgeber zu stellen. Relativ kampflos gewann die TG den vierten Satz mit 25:15 und somit die Partie mit 3:1. Das Bad Waldseer Trainergespann Evi Müllerschön und Peer Auer konnte in den vier Sätzen den ganzen Kader zum Einsatz bringen und überraschte mit taktisch klugen Auswechslungen den Gegner sichtlich.

So sehr sich alle über den Sieg freuten, endete der Abend doch wehmütig. Mannschaftskapitän Jan Herkommer, Tim Knaus und Pascal Eisele verlassen aus beruflichen Gründen zum Ende der Saison die Mannschaft. Unterstützt vom lang anhaltenden Applaus des Publikums sagte TG-Abteilungsvorstand Peer Auer den beiden Leistungsträgern Jan Herkommer und Tim Knaus „auf Wiedersehen“. Der krankheitsbedingt fehlende Pascal Eisele wird beim nächsten Heimspiel verabschiedet.