Bad Waldsee feiert die Fasnet daheim

Die Fasnet weckt die Kreativität und die Schaffenskraft. Vor allem Kinder malen dieser Tage viele schöne, bunte und freudebringende Kunstwerke rund um das Thema Fasnet.

Die Menschen in der Region feiern diese besondere Fasnet aber auf ganz vielfältige Weise. So schmückt Gaby Kibler das Schaufenster des „Kleine Cafés“ mit närrischen Erinnerungen. Nina Freitag backt närrische Ausstecherle und bei Familie Krieger wird der Weihnachtsbaum zum Narrenbaum. Vielleicht finden sich auf diesem Wege noch weitere schöne Zeichnungen und Bilder der Waldseer Fasnet. Falls auch Sie oder Ihr Kind Kunst zur fünften Jahreszeit gefertigt hat, dann schicken Sie uns diese Werke an redaktion.waldsee@schwaebische.de