Bad Waldsee erneut TOP-Kurort

Das Magazin Focus hat die Stadt Bad Waldsee erneut als Top-Kurort ausgezeichnet. 81 von insgesamt 355 staatlich anerkannten Kurorten kamen in den Genuss dieses werbewirksamen Titels. Für Bad Waldsee ist die Nachricht, zu den TOP-Kurorten Deutschlands zu gehören, Bestätigung und Ansporn zugleich. Als Grundlage für die begehrte Auszeichnung dienten eine umfangreiche Befragung in den Kurorten, Recherchen in öffentlichen Datenquellen und schließlich eine Überprüfung der Daten durch unabhängige Redakteure. Das Focus-Gesundheitsmagazin genießt eine hohe Vertrauenswürdigkeit bei seinen Lesern. Foto: Isabel Sonntag/Stadt Bad Waldsee