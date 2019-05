Bad Waldsee: CDU verliert zwei Sitze im Gemeinderat

Der Bad Waldseer Gemeinderat hat sich personell verändert. Die Gemeinderatswahl hat insgesamt sieben neue Stadträte ins Gremium befördert. Der Großteil der 26 Räte ist allerdings altbekannt. Veränderungen gab es bei der Sitzverteilung: Die CDU büßt zwei Sitze ein, bleibt aber die stärkste Kraft in der Kurstadt – ganz knapp vor den Freien Wählern. Die SPD verliert einen Platz, die Grünen gewinnen einen hinzu.

CDU

Die CDU verlor im Vergleich zur Gemeinderatswahl im Jahr 2014 insgesamt 5,5 Prozent der Wählerstimmen und konnte dennoch 37,5 Prozent aller Wähler davon überzeugen, CDU-Kandidaten zu unterstützen. Die Sitzanzahl im Gremium schrumpft gleichwohl von zwölf auf zehn Plätze. CDU-Zugpferde waren Rosa Eisele, Maximilian Klingele, Sonja Wild und Andreas Hepp. Wiedergewählt wurden außerdem Wilhelm Heine, Edwin Jehle, Edmund Gresser, Tobias Lorinser, und Simone Martin. Aber auch ein neues Gesicht wird für die CDU zukünftig am Ratstisch Platz nehmen: Ingrid Wölflingseder. Den Wiedereinzug verpassten hingegen die bisherigen CDU-Stadträte Hubert Leißle und Thomas Knoll.

Freie Wähler

Die Freien Wähler verbessern sich mit ihren 33,1 Prozent leicht und halten nach wie vor neun Sitze im Bad Waldseer Gemeinderat. In ihren Reihen findet sich der Stimmenkönig dieser Kommunalwahl wieder: Bernhard Schultes knackte als einziger Kandidat die 6900-Stimmen-Marke. Neben ihm ziehen die altbekannten Franz Daiber, Dominik Souard, Stefan Senko, Bernadette Behr, Franz Spehn und Oskar Bohner in den Gemeinderat ein. Die Freien Wähler können zudem zwei neue Räte präsentieren: Christof Rauhut und Marc Hinder. Der bisherigen Stadträtin Irmgard Jacob reichten ihre 1814 Stimmen nicht zur Wiederwahl aus.

Grüne

Der europaweite Aufwärtstrend der Grünen hält auch bei der Gemeinderatswahl in der Kurstadt an. Die Partei konnte einen weiteren Sitzplatz ergattern. Vergleicht man den Wahlausgang der GAL im Jahr 2014 mit den Grünen heute, konnten 4,7 Prozent mehr Stimmen erzielen beziehungsweise einen Sitz im Gremium hinzu gewinnen. Fünf grüne Stadträte werden in der neuen Legislaturperiode am Ratstisch mitentscheiden. Besonders der stadtbekannte Fotograf Markus Leser sorgte für Stimmen bei den Grünen. Er ist einer von gleich vier neuen, die für die Grünen in den Gemeinderat einziehen. Auch Bianca Bittenbinder, Jörg Kirn und Tina Weng-Kastler konnten sich durchsetzen. Wiedergewählt wurde Lucia Vogel. Michael Kaiser gelang der direkte Einzug ins Stadtparlament mit seinen 2058 Stimmen nicht.

SPD

Schwere Zeiten erlebt derweil die SPD, die auch im Waldseer Gremium fortan nur noch mit zwei anstatt drei Stadträten vertreten sein wird. Rita König und Karl Schmidberger überzeugten die SPD-Wähler am meisten. Peter Walz blieb der Eintritt ins Gremium überraschender Weise verwehrt. Auch dem bisherigen SPD-Rat Robert Ettinger war kein erfolgreicher Wahlausgang vergönnt. Die SPD rutschte von einst 9,7 Prozent auf 9,2 Prozent der Wählerstimmen ab.

Frauenanteil

Der Frauenanteil erhöht sich leicht. Nach der Gemeinderatswahl 2014 lag die Frauenquote bei rund 21 Prozent. Nun werden neun Frauen über die kommunalpolitischen Entscheidungen in der Kurstadt mitberaten – die Quote liegt demnach bei 35 Prozent. Mehr als ein drittel des Gremiums ist damit weiblich besetzt. Währen die CDU vier Frauen in ihren Reihen weiß, ist es bei den Freien Wähler mit Behr nur eine Gemeinderätin.

Jugend im Rat

Jugendliche bis 30 Jahre bleiben im Bad Waldseer Gemeinderat rar gesät. Einzig Maximilian Klingele (Jahrgang 1990) und Bianca Bittenbinder (Jahrgang 1997) drücken den Altersschnitt. Barkeeper Eric Hohl (Jahrgang 1997) von den Grünen, der beim Speed-Dating der Gemeinderatsbewerber der „Schwäbischen Zeitung“ für Aufsehen sorgte, scheiterte knapp. Ebenfalls nur wenige Stimmen fehlten Marc Schroedter (Jahrgang 1994) von der CDU. Der jüngste unter den Bewerbern, der 18-Jährige Florian Girmes, erreichte stolze 1809 Stimmen. Schlussendlich sollten das aber nicht genügend sein.

Hohe Wahlbeteiligung

Einen großen Zuspruch hat die diesjährige Gemeinderatswahl in Bad Waldsee erfahren. Lag die Wahlbeteiligung im Jahr 2014 noch bei 47,6 Prozent machten heuer 56,1 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 9198 Bad Waldseer warfen also ihre Briefumschläge am Sonntag in die dafür vorgesehene Wahlurne oder nutzten die Briefwahl.

Die Auszählung

Der Montag stand ganz im Zeichen der Auszählung der Kommunalwahlen. Die Gemeinderatskandidaten und viele Interessierte verfolgten die laufend aktualisierten, vorläufigen Endergebnisse auf den Internetseiten der Stadt Bad Waldsee. Um 11 Uhr war der erste Wahlbezirk ausgewertet und die Zahlen veränderten stetig. Hierbei war genau zu beobachten, wie sich die Sitzverteilung anpasste und vor allem anfänglich mal der eine und mal der andere Kandidat den Sprung ins Gremium schaffte. „Spannend“ oder „was für ein Wahlkrimi“ war vonseiten einzelner Kandidaten zu hören. Doch zunehmends kristallisierten sich die zukünftigen Stadträte heraus. Gegen 15.30 Uhr waren 99 Prozent der Stimmen erfasst. Doch das letzte Prozent nahm noch viel Zeit in Anspruch und das vorläufige Endergebnis ließ auf sich warten. Erst um 17.20 Uhr war die Auszählung beendet.

Vor dem Sitzungssaal im Rathaus wurden die Ergebnisse ebenfalls live auf einem Bildschirm eingespielt und in den Pausen von den Wahlhelfern interessiert verfolgt.