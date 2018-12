Bad-Waldsee-Card: Servicebüro ist bei „Mode-City“

Das Servicebüro der Bad Waldsee-Card ist im Dezember immer dienstags von 9.30 bis 12.30 Uhr bei „Mode-City“ in Bad Waldsee, Hauptstraße 46, geöffnet. Dort können sich Karteninhaber und Interessierte über die Bad Waldsee-Card informieren, sich Prämienpunkte verschiedener Karten auf eine Karte übertragen lassen und vieles mehr. Per Post erreichen Sie das Servicebüro der Bad Waldsee-Card weiterhin in der Hauptstraße 12, per E-Mail an info@badwaldseecard.de sowie unter Telefon 07524 / 9743556. Unter www.badwaldseecard.de gibt es weitere Informationen.