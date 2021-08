Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei musikalische Höhepunkte durften die Musiker*innen vom Musikverein Reute Gaisbeuren am 13. und am 15. August zahlreichen Zuhörern schenken. Das im Rahmen von „Bad Waldsee blüht auf“ in diesem Jahr immer freitags von der Tourist-Info veranstaltete Sommerabendkonzert war der erste öffentliche Auftritt nach vielen Monaten Corona-bedingter Zwangspause von Dirigent Erich Steiner und seinen Musikern. Mit der Stückauswahl konnten viele der Zuhörer auf dem Rathausplatz in Bad Waldsee begeistert werden. Geboten wurden neben traditionellen Märschen und Polkas auch Gesangsstücke fürs Herz oder Rocktitel wie „It’s Raining Men“, vorgetragen von Vera Sigg. Auch die Solovorträge an der Trompete (Der alte Dessauer, The Rose) wurden mit Beifallsstürmen honoriert. Durften beim Sommerabendkonzert aufgrund des Hygienekonzeptes des Veranstalters noch nicht alle Musiker*innen aktiv werden, so konnten beim eineinhalbstündigen Frühschoppen auf der Seebühne der Landesgartenschau in Überlingen am Uferpark alle Instrumentalisten mitwirken.

Die imposante Konstruktion der Sparkasse Bodensee Bühne mit Blick auf das Ausstellungsgelände war ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Da der Obst- und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren in Zusammenarbeit mit der Ortschaft den diesjährigen Dorfausflug ebenfalls zur Landesgartenschau organisierte, waren auch zahlreiche Fans auf der Tribüne präsent. Das Publikum war jedoch bunt gemischt und zu den Einheimischen gesellten sich beispielsweise auch Zuhörer aus Aalen oder Mittelstadt, die von den vorgetragenen Musikstücken sehr angetan waren.

Für die vielen Zuhörer an beiden Auftritten, aber auch für die Musiker*innen vom Musikverein Reute-Gaisbeuren bleibt von diesem Wochenende das schöne Erlebnis im Herzen, wieder Musik erleben zu können und auch selbst Teil dieses Lebensgefühls zu sein.