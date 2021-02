Bad Waldsee bietet wieder eine Ferienbetreuung für Grundschüler an

Auch in diesem Schuljahr bietet die Stadt Bad Waldsee nach eigenen Angaben wieder zwei Betreuungsangebote für Grundschüler in den Schulferien an. Sie finden in der Döchtbühl-Mensa und weiteren Räumen am Schulzentrum statt und werden von der Koordinationsstelle Mensa organisiert. Ob und in welcher Form die Angebote möglich sind, hängt allerdings von der jeweiligen Pandemie-Situation ab.

Die Betreuung in den Osterferien mit Spielen, Basteln, Bauen und Bewegen ist von Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April, geplant. Die Betreuungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag jeweils von 7.30 bis 15.30 Uhr mit Mittagessen und am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen. Der Anmeldeschluss für die Osterferienbetreuung ist am Freitag, 12. März.

Halbtags- und Ganztagsangebot in den Sommerferien

Für die Sommerferien vom 29. Juli bis 13. August ist – wie in den vergangenen Jahren bewährt – ein Halbtags- und ein Ganztagsangebot vorgesehen. Die Halbtagsbetreuung findet täglich von 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen statt. Die Ganztagsbetreuung ist Montag bis Donnerstag jeweils von 7.30 bis 15.30 Uhr mit Mittagessen und freitags bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen. Der Anmeldeschluss für die Sommerferienbetreuung ist am Freitag, 21. Mai.

Die Betreuung in den Osterferien kostet 77 Euro pro Kind. In den Sommerferien kostet die Halbtags-Option 135 Euro sowie die Ganztags-Option 225 Euro. Es gibt drei Möglichkeiten zur Anmeldung: Über Reservix (ksm-bad-waldsee.reservix.de), wo ein Ausdruck des Tickets nicht erforderlich ist, bei der städtischen Tourist-Information (mit Preisnachlass), oder bei der Koordinationsstelle Mensa (mit Preisnachlass). Der Preisnachlass bei den Vor-Ort-Buchungen beträgt fünf Euro (Ostern), zehn Euro (Sommer halbtags) beziehungsweise 15 Euro (Sommer ganztags).

Unter dem Vorbehalt der Corona-Verordnungen

Die Betreuungsangebote stehen laut der Stadt unter dem Vorbehalt der Corona-Verordnungen. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme (wichtig bei pandemiebedingt festgelegter Teilnehmerzahl oder Gruppengröße). Es gibt keine Speisenversorgung im sonst üblichen Rahmen. Die Kinder müssen etwas zu Essen in ausreichender Menge mitbringen. Trinkwasser ist vorhanden. Für ganztags angemeldete Kinder gibt es ein Mittagessen. Es sind Infektionsschutzmaßnahmen notwendig. Voraussichtlich werden innerhalb der Gesamtteilnehmer Untergruppen gebildet. Informationen hierzu folgen nach Anmeldeschluss. Bei Verdacht auf eine Erkrankung müssen Kinder aus der Betreuung sofort abgeholt werden.

Es besteht eine steuerliche Anrechenbarkeit von Betreuungskosten. Zwei Drittel der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes sind bis zu einer Höhe von 4000 Euro pro Jahr je Kind als Sonderausgabe bei der Steuererklärung zu berücksichtigen. Diese Aufwendungen werden vom zu versteuernden Einkommen abgezogen. Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. (sz)