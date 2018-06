Bad Waldsee bekommt dritten „Stadtsheriff“

Die gemeindlichen Vollzugsbediensteten (GVD) Sonja Eisele und Martin Winter-Fischer bekommen in Kürze personelle Verstärkung: Auf die Stellenausschreibung für einen dritten „Stadtsheriff“ in Bad Waldsee haben sich nach Angaben von Ordnungsamtsleiterin Gerlinde Buemann schon vor Ablauf der Frist am 21. Juli 15 Personen beworben. Wie angekündigt, werden in der Kurstadt künftig die Kontrollen in Sachen „Parkverstöße“ abends und an Wochenenden verstärkt. Laut Buemann möchte die Stadt auch vermehrt Baustellen und Sondernutzungen überprüfen sowie das leidige Thema „Heckenschnitt“ angehen. Offenbar nehmen es viele Gartenbesitzer damit nicht so genau und verletzen ihre Verkehrssicherheitspflicht.

Dass die Stadt mit Hilfe einer weiteren Vollzugsbediensteten-Stelle ihre Kasse auffüllen möchte, weist Gerlinde Buemann gegenüber der SZ zurück: „Dem Ordnungsamt geht es von Haus aus nicht um’s Geld, sondern um die Ordnung und das Einhalten von Vorschriften und städtischen Regelungen im Rahmen der Polizeiverordnung.“ Als Beispiel führt die Ordnungsamtsleiterin Feuerwehrzufahrten an, die nicht von parkenden Autos blockiert werden dürfen. Ein Problem, das den Einsatzkräften in der engen Altstadt immer wieder zu schaffen macht. Und sie spricht zugeparkte Gehwege an, die für Fußgänger freigehalten werden müssen. Dies sorgt zum Beispiel in der Friedhofstraße auf Höhe von Apotheke und Bäckerei für Ärger. Buemann: „In einem Rechtsstaat hat man sich nun mal an Recht und Ordnung zu halten. Und damit es so bleibt, bedarf es eben auch – leider – der Kontrolle.“ Und da sehen drei „Stadtsheriffs“ eben mehr als zwei. Deshalb bekommen Eisele und Winter-Fischer in Kürze einen neuen Kollegen.

Auch Geschwindigkeit messen

Zuständig ist der gemeindliche Vollzugsdienst aber nicht nur für den ruhenden Verkehr. Er wird zusätzlich bei mobilen Geschwindigkeitsmessungen benötigt, die im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft auch in Bergatreute stattfinden. „Ebenso gehören die Einhaltung von Vorschriften der Polizeiverordnung, Kontrollen von Baustellen im Straßenraum, die Überwachung der Parkscheinautomaten sowie Einsätze bei Großveranstaltungen zum Aufgabengebiet des Vollzugsdienstes“, zählt Gerlinde Buemann auf. Einer sei zudem bei den Waffenkontrollen gefordert – früher habe diese Arbeit ein pensionierter Polizist erledigt.

Die Präsenz des Vollzugsdienstes wird nach Angaben Buemanns auch nach seiner Ausweitung in der Kernstadt am größten sein. „Aber in den Ortschaften werden die Kollegen nach Hinweisen aus der Bevölkerung ebenfalls tätig.“ In der Innenstadt sollen künftig die Abendkontrollen verstärkt werden und auch die Einsätze der Stadtsheriffs an den Wochenenden. Bekanntlich gab es in der Vergangenheit Klagen, wonach Kirchgänger am Sonntagmorgen den Gut-Betha-Platz zuparkten und Kneipengänger nachts die engen Gassen der Innenstadt blockierten. Buemann: „Grundsätzlich gilt für jeden die Straßenverkehrsordnung – und zwar immer, ob Werktag oder Sonntag, ob Kirchgänger oder Tourist.“ Zudem gebe es am Klosterhof und auf der Bleiche Stellplätze in ausreichender Anzahl.

Damit dürfte auch der Uferweg mehr ins Blickfeld des Vollzugsdienstes rücken, wie dies der Stadtseniorenrat gefordert hat. Nach dessen Überzeugung gefährden dort Radfahrer Fußgänger. Buemann: „Es gibt aber nicht den ’GVD Uferweg’. Jeder muss alles können und unsere Mitarbeiter arbeiten nach einem Dienstplan, der die Aufgaben pro Woche vorgibt, der aber auch kurzfristig zu erledigende Arbeiten und Kontrollen erlaubt.“ Laut Buemann gehen bei der städtischen Ordnungsbehörde häufig Anrufe von Bürgern ein, die sich über zugeparkte Garageneinfahrten und Gehwege beklagen sowie über abgemeldete Autos, die auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt wurden.