Bad Waldsee überrascht in Backnang

Ein überraschender Auswärtssieg ist den Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee in der Oberliga beim Aufstiegsaspiranten und Tabellenzweiten TSG Backnang gelungen. In einem spannenden Oberligaspiel entführten die Oberschwaben mit einem 3:2-Erfolg zwei unerwartete Punkte aus Backnang.

Frauen-Oberliga: TSG Backnang – TG Bad Waldsee 2:3 (25:20, 21:25, 30:32, 25:13, 8:15) – Die TG Bad Waldsee startete zunächst couragiert in die Partie, in der sich bis Mitte des ersten Satzes zunächst keine Mannschaft absetzen konnte. Dann leisteten sich die Waldseerinnen allerdings doch ein paar kleine Schwächen und die favorisierte Heimmannschaft nutzte das sofort zum entscheidenden Vorsprung und kurz darauf zum Gewinn des ersten Satzes (25:20).

Die Gäste zeigten sich aber unbeeindruckt vom Verlust des ersten Durchgangs, spielten in der Folge aus guter Annahme sehr konstant und druckvoll und gewannen den zweiten Satz mit 25:21. Einen äußerst spannenden Krimi erlebten die Zuschauer im dritten Satz. Das Bad Waldseer Team von Co-Trainer Axel Bloching – er vertrat den verhinderten Jan Herkommer – zeigte nun seine beste Leistung, kämpfte um jeden Ball und hielt die Partie komplett offen. Selbst drei Satzbälle der Gastgeberinnen konnten abgewehrt werden und am Ende ging auch dieser Satz mit dem notwendigen Quäntchen Glück mit 32:30 in der Verlängerung an die TG.

Dass dieser Satz jedoch körperlich und auch mental Kraft gekostet hatte, zeigte sich dann schnell im vierten Durchgang. Die Oberschwaben konnten das hohe Niveau nicht halten und gerieten von Anfang an ins Hintertreffen. Der vierte Satz war folgerichtig eine klare Angelegenheit für die TSG, die mit 25:13 förmlich über die TG hinwegfegte. Im entscheidenden Tiebreak waren die Waldseerinnen jedoch wieder hellwach und starten mit einer schnellen 6:1-Führung. Diese nutzten sie und brachten den Sieg über 8:2 beim letzten Seitenwechsel mit 15:8 souverän nach Hause.

Damit hat sich die TG mit acht Punkten im Mittelfeld der Oberligatabelle festgesetzt. Am kommenden Wochenende geht es erneut ins Remstal zum Tabellendritten SV Fellbach.