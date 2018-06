Babylonisches Sprachengewirr im „Café Global“

Aus „Cafè Asyl“ wurde „Café Global“: Gleich beim ersten Mal war der Peterskeller im katholischen Gemeindehaus gut gefüllt mit Flüchtlingen und Waldseer Bürgern, die sich gegenseitig kennenlernen wollten. Zwar waren Sprachbarrieren nicht wegzuleugnen. Aber mit englischer Konversation klappte die Verständigung mit einigen Neubürgern reibungslos. Und notfalls behalfen sich die Besucher an diesem Mittwochnachmittag sprichwörtlich ihrer Hände und Füße.

„Ich war auch Flüchtling und weiß wie es sich anfühlt, wenn man seine Heimat verlassen muss.“ Hubert Rauhut spricht zwar kein Englisch, aber er hat eigener Aussage zufolge großes Interesse an den Menschen, die seit kurzem in der Stadthalle leben und dort in Sicherheit sind vor Krieg und Terror in Syrien und anderen Staaten. „Einfach ’mal schauen, zuhören, da bringt jeder seine eigene Fluchtgeschichte mit“, weiß der Waldseer und nimmt an einem der Tische Platz.

Alfred Oberhofer hat kaum an seinem Kaffee genippt, da nähern sich schon mehrere junge Männer. Der Waldseer versucht sich in der Kommunikation mit den Syrern, man geht offen aufeinander zu. Und je mehr sich der Raum füllt, umso lauter wird auch das babylonische Sprachengewirr im Peterskeller: Arabische Wortfetzen mischen sich mit Englisch und Schwäbisch. Eher seltener ist Hochdeutsch zu hören und man hat den Eindruck, als gebe es kaum Berührungsängste zwischen Einheimischen und Neuzugezogenen.

Bei Mutter und Tochter Susanne und Silke Adams beispielsweise entstehen die Gespräche gleich auf Anhieb, weil sie sich gut auf Englisch verständigen können und weil sie beide im Gemeindehaus Sprachunterricht geben für die Bewohner der Stadthalle. Mit Ahmed Radhi Zaalan aus dem Irak lernen sie an diesem Nachmittag einen Flüchtling kennen, der des Englischen gut mächtig ist und deshalb für seinen Tischnachbarn aus Jordanien dolmetschen kann. Der Iraker berichtet den Waldseerinnen unter anderem von seiner mehr als einjährigen Flucht aus der Heimat und dass er täglich mit seiner Familie telefoniert, die zurückbleiben musste. Dass er Heimweh hat, ist nicht zu überhören.

Auch Klaus Maier mischt sich unter die Asylbewerber, die nach dem Deutschunterricht gruppenweise eintreffen. „Aus Zeitgründen kann ich mich im Moment zwar nicht im Helferkreis engagieren, aber ich bin sehr interessiert an den Flüchtlingen, die jetzt hier bei und mit uns leben“, so der Diakon. Er geht von Tisch zu Tisch und sucht das Gespräch mit den jungen Männern, die teilweise Ergreifendes erzählen. Und es waren noch viel mehr Waldseer Bürger, die sich zum ersten „Café Global“ aufmachten und bei Kaffee und Kuchen erste Kontakte knüpften mit den Neu-Waldseern.

Ziel also erreicht für die ehrenamtlich Engagierten des Vereins Global, die das einstige „Café Asyl“ wachgeküsst haben, um einen regelmäßigen Treffpunkt für Flüchtlinge und Bürger am Ort zu haben. Die Helfer um Beate Dobler und Brigitte Kaiser waren zufrieden, dass das Angebot auf beiden Seiten gleich beim ersten Mal auf so große Resonanz stieß. Und der Geräuschpegel im Peterskeller ließ darauf schließen, dass sich Alt- und Neubürger einiges zu sagen haben – sei’s mit Worten, Händen oder sogar Füßen.

Das nächste Café Global ist am Mittwoch, 23. Dezember, um 14.30 Uhr im Peterskeller des katholischen Gemeindehauses. Ab 2016 sind die Treffen 14tägig donnerstags. Der erste Termin im neuen Jahr wird rechtzeitig in der SZ angekündigt.