Die Bundesstraße 30 wird im Bereich der Einmündung in die Landesstraße 285 nach Aulendorf ab Montag, 25. März, bis voraussichtlich Mittwoch, 27. März, halbseitig gesperrt. Grund für die Sperrung sind nach Angaben des Landratsamts Belagsarbeiten auf der B 30, welche im Zuge der bereits laufenden Baumaßnahme auf der L 285 in der Ortsdurchfahrt Gaisbeuren ausgeführt werden.

Die Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr von Bad Waldsee nach Ravensburg sowie von Ravensburg nach Aulendorf wird über die Kreisstraße 7939 von Reute über Kümmerazhofen nach Enzisreute umgeleitet. Auf der Umleitungsstrecke ist mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Wegen der Bauarbeiten auf der Landesstraße 285 ist die Einfahrt in die B 30 auch weiterhin nicht möglich. Die Umleitung führt wie bisher über die K 7939 von Reute über Kümmerazhofen nach Enzisreute zur B 30 in alle Richtungen sowie über die K 7941 von Reute nach Bad Waldsee. Der Anliegerverkehr in Gaisbeuren ist beschränkt möglich.

Für den an der nördlichen Bushaltestelle „Gaisbeuren Raiba“ haltenden Busverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der St.-Leonhard-Straße auf Höhe des Gemeindehauses eingerichtet. Die Ersatzhaltestelle für die südliche Busbucht „Gaisbeuren Raiba" befindet sich weiterhin im Friedensweg.