B30: Enzisreute fordert mehr Lärmschutz

Die Stadt Bad Waldsee beabsichtigt, den Lärmaktionsplan von 2013 fortzuschreiben, womit die Lärmsituation in der Kernstadt und den Ortschaften bald erneut aus Tapet kommt, teilt die „Initiative B30“ mit.

Die geplante Aktualisierung des Plans würden Bürger aus Enzisreute zum Anlass nehmen, sich zu Wort zu melden, da sie befürchten, nicht berücksichtigt zu werden.

Über den Stand der Umsetzung des aktuellen Lärmaktionsplans habe der Gemeinderat 2018 beraten. Als einzige Maßnahme sei auf der B30 in Gaisbeuren eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern tagsüber und 40 nachts umgesetzt worden. Nicht eine weitere Maßnahme habe im gesamten Gemeindegebiet realisiert werden können. Im August 2010 wurde in Enzisreute ein lärmarmer Fahrbahnbelag eingebaut, womit eine kurz- bis mittelfristig umsetzbare Maßnahme zur Lärmminderung realisiert worden sei. In der Folge sei im Lärmaktionsplan 2013 für Enzisreute als einzige lärmmindernde Maßnahme nur noch der Bau einer Ortsumgehung eingetragen.

Lärmmindernde Wirkung hat nachgelassen

Das Regierungspräsidium in Tübingen kündigte nach Angaben der „Initiative B 30“ mehrmals an, die Planung an der B30 ab dem zweiten Halbjahr 2022 aufzunehmen. Das habe auch Regierungspräsident Klaus Tappeser vor wenigen Wochen bei seinem Besuch in Bad Waldsee bestätigt. Doch auch dann könne es noch 20 Jahre oder länger dauern, bis die Umfahrung gebaut wird. Der 2010 eingebaute lärmarme Fahrbahnbelag habe in seiner lärmmindernden Wirkung stark nachgelassen, so die Klage von Bürgern vor Ort.

Das habe auch das Regierungspräsidium bestätigt: Zum Lärmverhalten des in Enzisreute eingebauten neuen revolutionären Fahrbahnbelags „LOA 5 D“ hätte die Behörde in den vergangenen Jahren Lärmmessungen vorgenommen.

Anfänglich sei eine sehr gute Lärmminderung auf der Teststrecke erreicht worden. Durch die Einwirkung des Verkehrs und der hohen Verkehrsbelastung sei die Lärmreduzierung in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Sie liege aber immer noch über der Lärmreduzierung für Standardbeläge. Bürger aus Enzisreute würden nun eine erneute Prüfung der Lärmsituation und die Aufnahme weiterer Maßnahmen fordern, etwa eine Temporeduzierung.

Hintergrund zum neuen Asphalt „LOA 5 D“

Zu Versuchszwecken ließ die Tübinger Behörde laut Mitteilung im Jahr 2010 auf der B 30 in Enzisreute den damals neuen Asphalt „LOA 5 D“ einbauen. Der lärmoptimierte Asphalt sei an der Ruhr Universität Bochum konzipiert worden. Er befinde sich jedoch bis heute im Versuchsstadium. Neben Enzisreute befänden sich Versuchsstrecken etwa in Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Karlsruhe, Pforzheim und Rostock. Die Oberflächentextur des neuen Asphalts bewirke nach aktuellem Forschungsstand eine deutliche Reduzierung der Reifenrollgeräusche und eine Lärmminderung von im Mittel 3 dB(A).