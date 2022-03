B30-Ausbau bei Bad Waldsee: Koalitionsvertrag könnte Planungsstart verzögern

Viel los auf der B 30



Rund 29 000 Kraftfahrzeuge, davon rund 4000 Lastwagen, sind im Jahr 2019 täglich durch die beiden Orte Gaisbeuren und Enzisreute an der Bundesstraße 30 zwischen Ulm und Ravensburg gerollt, wie die Gaisbeurener „Initiative B30“ Anfang dieses Jahres mitteilte. Sie stützt ihre Zahlen nach eigenen Angaben auf Erhebungen der Bundesanstalt für Straßenwesen. Demnach würden nach der Freigabe der großen Ortsumfahrung Ravensburg im Dezember 2019 nun die Orte Gaisbeuren und Enzisreute die höchste Verkehrsbelastung der B 30 aufweisen. In Gaisbeuren wird der anrollende Bundesstraßenverkehr durch eine Ampel gebremst. Mit dem Ausbau der B 30 zwischen Bad Waldsee und Baindt wäre ein in der Region erwünschter Lückenschluss zwischen Oberzentren und Metropolräumen erreicht.