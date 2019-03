B 30 Umleitung sorgt für hohes Verkaufsaufkommen in Kümmerazhofen

Mit der Ruhe ist es in Kümmerazhofen seit Montag vorbei: Aufgrund von Straßenbauarbeiten musste die B 30 in der Ortsmitte von Gaisbeuren halbseitig gesperrt werden. Der gesamte Verkehr von Bad Waldsee und Aulendorf kommend in Richtung Schussental quält sich noch bis Mittwochabend durch die enge Ortsdurchfahrt. Besonders schwierig ist diese Situation für die großen Lkw. Aber auch Radfahrer hatten aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens wenig Freude an ihrem umweltfreundlichen Verkehrsmittel.

„Ich finde, es geht gerade noch so. Eigentlich habe ich es mir dramatischer vorgestellt“, meint ein Anwohner aus Kümmerazhofen, der sich bei seiner Gartenarbeit vom Verkehrslärm nicht aus der Ruhe bringen lässt. Dabei rollte am Montag zur Feierabendzeit ein Fahrzeug nach dem anderen dicht an seinem Gartenzaun vorbei. Auf zehn Autos kamen um diese Uhrzeit mindestens drei bis fünf große Lastwagen, die der Wirtschaft als rollende Warenlager dienen und republikweit die Straßen verstopfen.

Radfahrer, die vom neuen B 30 Radweg an die Kreuzung heranfuhren, mussten mindestens fünf Minuten Zeit einplanen, bis sie eine Fahrzeuglücke nutzen konnten, um heil über die Kreuzung zu kommen. „Wissen Sie, wir sind es hier schon gewohnt, dass die Autofahrer am Feierabend den täglichen Stau vor Gaisbeuren über die Schleichstrecke durch Kümmerazhofen umfahren“, berichtet der Senior und fügt achselzuckend hinzu: „Jeder möchte heute mobil sein, aber den Verkehr möchte keiner vor seiner Haustüre haben – das geht halt nicht zusammen.“ Da mag der Mann recht haben – aber die Belastung durch die geänderte Verkehrsführung in Richtung B 30 ist für die betroffenen Ortschaften Gaisbeuren, Reute und Kümmerazhofen doch recht hoch.

Die dreitägige Umleitung wird nach Auskunft der Kreisverwaltung am Mittwochabend planmäßig wieder aufgehoben. Auch die Bauarbeiten in der Ortsmitte von Gaisbeuren sind laut Landratsamt dank der halbseitigen B 30 Sperrung gut vorangekommen, sodass die Baustelle am Freitagabend termingerecht aufgehoben werden kann. Wie berichtet, wird dort seit Anfang März im Auftrag des Landratsamtes die Rechtsabbiegespur der L 285 verlängert, um die Einfahrt auf die Bundesstraße zu erleichtern und die täglichen Rückstaus auf der Landesstraße zu reduzieren.

Und die damit verbundene Ausbesserung der Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich der B 30 soll die lauten „Klappergeräusche“ unbeladener Lkw minimieren. Wie Franz Fischer von der „Initiative B 30“ im August 2018 der SZ mitteilte, fahren täglich mehr als 3000 Lastwagen durch Gaisbeuren und die letzte Fahrbahnsanierung liege bald 15 Jahre zurück.