B 30 bei Gaisbeuren: Baustellen-Sperrung wird am Freitag wieder aufgehoben

Nach mehr als dreiwöchiger Baustellenzeit können Autofahrer, Warentransporteure, Busunternehmen und Berufspendler wieder aufatmen: Nach aktuellen Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen soll der voll gesperrte Straßenabschnitt zwischen Egelsee und der Ortsmitte von Gaisbeuren am Freitag, 9. September, wieder freigegeben werden.

Das dürfte vor allem für die vom Umleitungsverkehr immens geplagten Orte entlang der Umleitungsstrecken für Erleichterung sorgen. Für die Anwohner der stark befahrenen Bundesstraße heißt indes wieder zurück zur Normalität mit vielen tausenden Fahrzeugen am Tag. Eine Änderung hat es indes beim geplanten barrierefreien Umbau der Baushaltestellen in Enzisreute ergeben.

Fahrbahnerneuerung: Arbeiten im Zeitplan

Die Arbeiten der Fahrbahnerneuerung einschließlich des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Gaisbeuren liegen nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) im Zeitplan. Geeignete Witterungsbedingungen vorausgesetzt, werde die Vollsperrung der B 30 am 9. September aufgehoben.

Bekanntlich hat das RP seit 15. August die Fahrbahn der B 30 auf dem Abschnitt zwischen dem Egelsee und der Gaisbeurener Ortsmitte auf einer Länge von viereinhalb Kilometern erneuern lassen. Im Zuge der Bauarbeiten sollten ursprünglich beide Bushaltestellen am nördlichen Ortsende von Enzisreute barrierefrei umgerüstet werden.

Bushaltestellen: Planungen neu angepasst

Beim Umbau der Bushaltestellen hat sich allerdings eine Änderung ergeben. Zunächst sei vorgesehen gewesen, die beiden bestehenden Busbuchten zum Halten der Busse am Fahrbahnrand umzubauen, teilte das RP am Montag mit.

„Die hohe Verkehrsbelastung der B 30 von täglich mehr als 22.000 Fahrzeuge im Bereich von Enzisreute haben das Regierungspräsidium Tübingen veranlasst, mit Blick auf die Verkehrssicherheit die Art des Umbaus der beiden Bushaltestellen nochmals zu überprüfen. Nach intensiver Erörterung der Gesamtsituation mit der Stadt Bad Waldsee wird die Planung nun angepasst“, teilte die Tübinger Behörde mit.

Barrierefreier Umbau erst 2023

So sieht die neue Planung aus: Beim Bushalt von Gaisbeuren kommend werde an der bisherigen Situation mit einer Busbucht festgehalten. Damit die Barrierefreiheit dort hergestellt werden kann, müsse die Busbucht verlängert werden. „Nur so können die Busse nahe genug den Bordstein anfahren. Die Verlängerung dieser Busbucht wird jetzt planerisch ausgearbeitet. Der Umbau soll im ersten Halbjahr 2023 erfolgen.“

In Fahrtrichtung Gaisbeuren und Bad Waldsee werde angesichts des aus dem Ort herauskommenden niedrigeren Geschwindigkeitsniveaus die Bushaltestelle wie ursprünglich vorgesehen so umgebaut, dass Linienbusse auf der Fahrbahn der B 30 halten können. „Dazu wird der für die Barrierefreiheit erhöhte Bordstein am Fahrstreifen Richtung Gaisbeuren angelegt“, so das RP weiter.