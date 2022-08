B30-Bauarbeiten: Raser und gefährliche Überholmanöver auf Nebenstrecken

Halbzeit in Sicht: Trotz des Starkregens am Freitag liegen die Straßenbauarbeiten auf der B30 zwischen Egelsee und Gaisbeuren im Zeitplan und die vierwöchige Bauzeit ist damit zur Hälfte vorbei.

Wie das Regierungspräsidium (RP) Tübingen auf SZ-Anfrage informierte, soll die Vollsperrung des knapp fünf Kilometer langen Abschnitts spätestens am Freitag, 9. September, aufgehoben werden. Diese Nachricht dürfte nicht nur von den Eigentümern des „Nadelöhrs“ Löffelmühle auf Wohlwollen stoßen, sondern auch bei Anwohnern der vom Umleitungs- und Schleichverkehr betroffenen Ortschaften.

Fahrzeug um Fahrzeug

Ein Schauspiel der Sonderklasse bekommt geboten, wer auf dem Gelände der Löffelmühle bei Bergatreute das aktuelle Verkehrsgeschehen in der engen Hofdurchfahrt beobachtet.

Am hellen Nachmittag um 15 Uhr geht’s hier zu wie am Münchner Stachus: Auto um Auto, Kastenwagen an Kastenwagen plus Traktoren und Erntefahrzeuge, Freizeitmobile sowie verbotenerweise große Lastwagen verlassen hier die ausgeschilderte Umleitungsstrecke L 314 Baienfurt-Bergatreute, fahren durch den engen Betriebshof und quälen sich die steile Steige hoch.

„Am Wochenende war’s fast noch schlimmer, da kamen dann die ganzen Wohnmobile und Autos mit Fahrradanhängern in Richtung Bodensee und Allgäu hier durch“, berichtet Inhaber Martin Schrott. Und weil sich längst nicht alle Verkehrsteilnehmer an Tempo 20 halten, hat die Stadt Bad Waldsee am Dienstag wieder eine Tempomessung in der gefährlichen Hofdurchfahrt veranlasst. Nach SZ-Informationen soll es dabei „häufig geblitzt“ haben und die betroffenen Autofahrer dürfen sich auf Bußgeldbescheide einstellen.

Gefährliche Überholmanöver

Für weitere Verkehrskontrollen im Zuge der B-30-Sperrung erkennt das Polizeipräsidium Ravensburg jedoch keine Notwendigkeit, obwohl aus Bergatreute Beschwerden eingegangen seien.

„Hier wurde von gefährlichen Überholmanövern auf der L 314 zwischen Baienfurt und Bergatreute berichtet. Diese Strecke ist jedoch auch sonst sehr stark frequentiert, weshalb wir nicht von vornherein von einem Zusammenhang mit der gesperrten B 30 ausgehen. Auf dieser Strecke stellt die Polizei ohnehin immer wieder überhöhte Geschwindigkeiten fest und führt dort regelmäßig Geschwindigkeitsüberwachungen durch“, teilte Polizeisprecherin Daniela Baier dazu mit.

„Allgemein“ verzeichne die Polizei aufgrund der Großbaustelle „im Bereich von Bad Waldsee auf allen Strecken mehr Verkehr. Größere Beeinträchtigungen blieben bisher aber aus“, heißt es dazu seitens des Präsidiums.

Dies mögen die betroffenen Anwohner der Ortsdurchfahrten von Gambach bis Ankenreute oder in Aulendorf-Rugetsweiler anders bewerten. Radfahrer tun derzeit jedenfalls gut daran, die bekannten „Google maps“-Schleichstrecken links und rechts der Bundesstraße 30 zu ihrer eigenen Sicherheit zu meiden.

Entlang der schmalen Straßen herrscht seit bald zwei Wochen reger Umleitungsverkehr und hohe Maisfelder geben die Sicht auf entgegenkommende Fahrzeuge nur eingeschränkt frei.

Busunternehmen haben es schwer

Auch Busunternehmen haben baustellenbedingt zu kämpfen, dass sie ihre Fahrgäste halbwegs pünktlich an ihre Arbeitsplätze im Schussental bringen. Bei Omnibus Müller in Gaisbeuren mussten Sonderfahrpläne erstellt werden für die Linie „B30“.

„Um innerhalb einer Stunde Fahrzeit zu bleiben von Bad Waldsee nach Ravensburg, können wir bis 9. September leider einige Haltestellen im Stadtgebiet nicht mehr bedienen, was wir sehr bedauern“, bekennt Geschäftsführerin Elke Müller. Sie hoffe „inständig“, dass die B30 zu Schulbeginn wieder zur Verfügung stehe, sonst werde es „chaotisch“.

Arbeiten kommen gut voran

Da dürfte die gute Nachricht aus Tübingen vom Dienstag gerade recht kommen, wonach die Straßenbauunternehmen gut vorankommen auf dem gesperrten B 30-Abschnitt. „Bereits vollständig abgeschlossen sind die Erneuerung einer Wasserleitung bei Enzisreute sowie die Baumfällarbeiten des Forst BW im Altdorfer Wald. Aktuell wird im Abschnitt Enzisreute–Gaisbeuren die Asphaltdeckschicht aufgebracht und im Abschnitt Egelsee-Enzisreute findet der Asphalteinbau voraussichtlich ab Anfang kommender Woche statt“, informierte RP-Sprecherin Martina Bitzer.

Im Anschluss daran würden ausstehende Arbeiten verrichtet wie „das Herstellen von Randbereichen und Banketten, das Setzen von Leitpfosten sowie das Aufbringen der Markierung“, so die Behörde dazu gegenüber der SZ.

Arbeiter am Wochenenden im Einsatz

Damit die Baumaßnahme tatsächlich vor Schuljahresbeginn (12. September) abgeschlossen werden kann, sind die Mitarbeitenden der beteiligten Baufirmen teilweise auch an den Wochenenden im Einsatz. „Die Hauptarbeiten mit hohem Logistikaufwand – also Fräsarbeiten und Asphaltbau – laufen von Montag bis Freitag. Das Wochenende wird für Nebenarbeiten genutzt, wie beispielsweise für das Reinigen der gefrästen Strecke oder für das Aufbringen des Haftklebers für den Schichtenverbund zwischen den Asphaltschichten“, teilt das RP dazu mit.

Wie berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten für diese B 30-Baumaßnahme auf rund 1,3 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund 1,2 Millionen Euro für die Belagserneuerung. Die restlichen Kosten werden von der Stadt Bad Waldsee und dem Wasserversorgungsverband „Obere Schussentalgruppe“ getragen.