Auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn hat sich gegen 14.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, die Straße ist derzeit voll gesperrt.

So soll laut Polizei nach ersten Erkenntnissen ein Pkw frontal in einen Sattelzug geprallt sein - zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon eingeklemmt. Rettungsdienste, darunter ein Hubschrauber, sowie die Feuerwehr sind im Einsatz. „Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kressbronn aus- und umgeleitet“, teilt Polizeipressesprecher Bernd Schmid auf Anfrage der Schwäbischen ...