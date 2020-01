Bürgermeisterwahl: So haben die Bad Waldseer pro Wahllokal gewählt

Mit 80,8 Prozent ist Matthias Henne am Sonntag zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Und so haben die einzelnen Wahllokale abgestimmt:

In der Schwemme in der Stadthalle haben 78,2 Prozent für Henne gestimmt, 20,5 Prozent für Bernhard Schultes, 0,6 Prozent für Germin Finster und 0,4 Prozent für Simon Weißenbach. Peter Hellstern bekam dort keine Stimme. Im Foyer der Stadthalle gingen 76,8 Prozent an Henne, 21,8 Prozent an Schultes, 0,8 Prozent an Finster, 0,4 Prozent an Hellstern und 0,2 Prozent an Weißenbach. In der Realschule (Zimmer 001) wählten 82,5 Prozent Henne, 16,3 Prozent Schultes, 0,7 Prozent Hellstern, 0,5 Prozent Finster und 0 Prozent Weißenbach. In der Realschule (Zimmer 003) wählten 77,8 Prozent Henne, 20,2 Prozent Schultes, 0,8 Prozent Weißenbach, 0,8 Prozent Hellsern und 0,4 Prozent Finster. Im Foyer der Stadthalle gingen 84,4 Prozent der Stimmen an Henne, 14,9 Prozent an Schultes, 0,4 Prozent an Hellstern, 0,1 Prozent an Finster und 0,1 Prozent an Weißenbach. Im Saal in der Stadthalle wählten 81,2 Prozent Henne, 17,1 Prozent Schultes, 0,7 Prozent Weißenbach, 0,7 Prozent Hellstern und 0,4 Prozent Finster. Im Kindergarten Eschle (Flur) gingen 73,3 Prozent der Stimmen an Henne, 23,7 Prozent an Schultes, 1,7 Prozent an Finster, 0,8 Prozent an Weißenbach und 0,4 Prozent an Hellstern. Im Kindergarten Eschle (Mehrzweckraum) wählten 71,5 Prozent Henne, 25,5 Prozent Schultes, 1,4 Prozent Finster, 1,4 Prozent Hellstern und 0,3 Prozent Weißenbach. Im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren wählten 82,5 Prozent Henne, 15,6 Prozent Schultes, 0,8 Prozent Weißenbach und jeweils 0,4 Prozent gingen an Finster und Hellstern. Im Dorfgemeinschaftshaus in Mittelurbach gingen 85,3 Prozent an Henne, 13,7 Prozent an Schultes, jeweils 0,3 Prozent an Finster und Hellstern sowie 0,2 Prozent an Weißenbach. In der Durlesbachschule in Reute (Zimmer 12) wählten 85,5 Prozent Henne, 13,6 Prozent Schultes, 0,7 Prozent Finster und 0,2 Prozent Hellstern. Weißenbach erhielt dort keine Stimme. In der Durlesbachschule in Reute (Zimmer 14) gingen 85,9 Prozent an Henne, 13,6 Prozent an Schultes, 0,5 Prozent an Finster. Keine Stimmen erhielten Hellstern und Weißenbach. In der Gemeindehalle in Haisterkirch wählten 85,6 Prozent Henne, 12,5 Prozent Schultes, 1,2 Prozent Finster und 0,7 Prozent Hellstern. Weißenbach erhielt keine Stimme. Das eindeutigste Ergebnis gab es in der Burg in Michelwinnaden: Dort wählten 90,7 Prozent Henne, 9 Prozent Schulets, 0,3 Prozent Finster. Hellstern und Weißenbach erhielten dort keine Stimmen.