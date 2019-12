Bürgermeisterwahl: Peter Hellstern macht Kandidatur öffentlich

Peter Hellstern aus Staig (Gemeinde Fronreute) ist der dritte Waldseer Bürgermeisterkandidat, der seine Bewerbung öffentlich macht.

Der 43-jährige Familienvater ist in der Automobilbranche (IT/Vertrieb) tätig und war viele Jahre im früheren Waldseer Opel-Autohaus am Frauenberg beschäftigt. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ betonte der parteilose Bewerber, dass er im Wahlkampf auf das „direkte, persönliche Gespräch mit den Bürgern“ setze und am Samstag auf dem Wochenmarkt um Unterstützungsunterschriften werbe (ausführlicher Bericht folgt).