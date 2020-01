Bürgermeisterwahl: Nicht alle Bad Waldseer haben ihre Wahlbenachrichtigung erhalten

Vereinzelt sind im Bürgerbüro Anfragen zu fehlenden Wahlbenachrichtigungen eingegangen, teilt die Stadt auf SZ-Nachfrage mit. Gleichwohl seien die Benachrichtigungen vom Rechenzentrum gedruckt, verpackt und anschließend an die Deutsche Post zur Zustellung übergeben worden. „Weshalb Wahlbenachrichtigungen nicht zugingen, konnte nicht ermittelt werden“, erklärt Göppel. Doch was sollen die Betroffenen nun machen? Das beantwortet Göppel so: „Wähler, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können auch mit ihrem Personalausweis oder Reisepass in ihrem Wahllokal wählen. Falls den Wählern ohne Wahlbenachrichtigung ihr Wahllokal nicht bekannt ist, können sie am Samstag, 25. Januar, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr im Bürgerbüro oder telefonisch unter den Rufnummern 07524 / 941391, -1392, -1393 und -1396 und am Sonntag, 26. Januar, unter der Telefonnummer 07524 / 941316 gerne nachfragen.