Bürgermeisterwahl Bad Waldsee: Schicken Sie Ihre Fragen an die Bewerber

Beim Kandidatenabend der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im Haus am Stadtsee stellen die SZ-Redakteure Fragen der Leser an die fünf Bürgermeisterbewerber. Bis Montag, 12 Uhr, können Sie Ihre Fragen noch an die Redaktion schicken. Am Abend werden die Fragen dann gelost und an die Bewerber gestellt. Je ein Kandidat erhält eine Frage. Für die Beantwortung haben die Teilnehmer jeweils zwei Minuten Zeit. Danach wird die nächste Frage gezogen und an den nächsten Bewerber gestellt. Auf diese Weise sollen möglichst viele Themen angesprochen werden. Einlass ist ab 18.30 Uhr.