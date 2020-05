Bürgermeister besucht Firma Nold

Nicht nur in der „Amtsstube“ oder in Besprechungen sitzen, sondern auch hinausgehen und die Bürger und Unternehmen besuchen: Das ist laut Pressemitteilung für den Bad Waldseer Bürgermeister Matthias Henne sehr wichtig, allerdings in der Corona-Krise nicht immer ganz einfach. Vor Kurzem besuchte er die Firma Nold in Enzisreute, um mit Firmeninhaber Markus Nold sowie Prokurist Peter Mayr ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen.

In einem netten Gespräch seien die Themen Bürgermeisterwechsel in Bad Waldsee, die Videobotschaften des Bürgermeisters und auch die Verkehrssituation hinsichtlich der B 30 besprochen. Natürlich sei das Thema Corona-Krise im Vordergrund gestanden.

Henne berichtete über die Herausforderungen für die Verwaltung und die Betriebe der Stadt, aber auch über die Vorgehensweise und die getroffenen Maßnahmen. Er betonte zudem, wie wichtig es sei, dass Bürger, Unternehmen und die Verwaltung gerade in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten.

Firmenchef Nold informierte, dass sein Unternehmen die Krise bisher gut gemeistert und alle Vorkehrungen getroffen hätte, um Kunden in den Verkaufsräumen sicher zu empfangen sowie bei den Kunden vor Ort zu arbeiten. Zudem berichtete er über die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und des Betriebs.

Anschließend informierten er und Prokurist Peter Mayr über das familiengeführte Mittelstandsunternehmen. Die Firma Nold wurde im Jahr 1979 als Familienunternehmen gegründet, heute gehören dem Betrieb rund 130 Mitarbeiter an. 80 Arbeitsplätze befinden sich am Stammhaus und Hauptsitz in Enzisreute, die anderen in den vier Niederlassungen in Schorndorf, Riederich, Biessenhofen und Memmingen.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Hydraulik, Pneumatik, Drucklufttechnik und Elektromechanik. Zum Leistungsangebot gehören die Bereiche Herstellung, Projektierung, Installation, Großhandel und Dienstleistung, ein umfangreicher Kundenservice und vieles mehr. Das Unternehmen lege Wert darauf, die gesamte Prozesskette abzudecken, um den Kunden alles aus einer Hand anbieten zu können, betonte Markus Nold.

Beim abschließenden Rundgang durch die Produktions- und Verkaufsräume konnte sich Bürgermeister Matthias Henne einen persönlichen Eindruck vom Unternehmen machen.