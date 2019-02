Die Vorarbeiten für die Bleiche-Umgestaltung sind in vollem Gange: Am Donnerstag wurden die Bäume zwischen dem Parkplatz und den ehemaligen Fischteichen gefällt. Mit Motorsäge und speziellem Fahrgerät wurde ein Baum nach dem anderen kontrolliert abgeholzt. Stadtförster Martin Nuber zeigte sich mit dem schnellen Fortgang der Forstarbeiten am Mittag zufrieden.