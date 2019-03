Ayse und Hüseyin Uyar feiern Goldene Hochzeit

Auf 50 Ehejahre konnte im März das Ehepaar Ayse und Hüseyin Uyar zurückblicken. Das Ehepaar kam 1971 nach Oberhausen im Ruhrgebiet und dann 1972 nach Bad Waldsee, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Hüseyin Uyar war 30 Jahre lang bei der Firma Hymer beschäftigt. Die Jubilare sind beide noch fit und freuen sich über ihre vier Enkel und ihre vier Kinder. Mehrere Monate im Jahr sind sie in der Türkei, genießen aber auch die Zeit in Stadt Bad Waldsee, das für sie zur Heimat geworden ist, so die Mitteilung weiter. Alfred Maucher überreichte Glückwünsch-Urkunden der Stadt und des Landes. Foto: Stadtverwaltung