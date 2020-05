Axel Otterbach füllt Lücke in der Kleinen Galerie

Da die Ausstellung von Jörg Eberhard in der Kleinen Galerie in Bad Waldsee auf das nächste Jahr verschoben werden musste, drohten die Wände der Galerie bis Juli weiß zu bleiben. Jetzt hat sich der Bildhauer Axel F. Otterbach dazu bereit erklärt, ein paar seiner Arbeiten in dieser Zeit auszustellen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es gibt allerdings keine Vernissage. Von Donnerstag, 20. Mai, bis Sonntag, 5. Juli, wird die Ausstellung „Raumschichten“ und Skulpturen des Künstlers die Lücken in der Kleinen Galerie schließen.