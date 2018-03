Axel Otterbach: Ein oberschwäbischer Künstler wird 70

Der Bildhauer Axel Otterbach ist seiner Wahlheimatstadt Bad Waldsee trotz nationaler und internationaler Erfolge treu geblieben. Hier entstehen seit 40 Jahren seine Werke, hier hat er vor bald 20 Jahren eine Bildhauerschule aus der Taufe gehoben und hier engagiert er sich seit mehr als drei Jahrzehnten für die „Kleine Galerie“. Am Sonntag feiert der gebürtige Isnyer seinen 70. Geburtstag und die erste Ausstellung 2018 im Kornhaus ist deshalb auch seiner künstlerischen Arbeit gewidmet.

Die Funken fliegen, es ist laut: Otterbach geht konzentriert zu Werke in der großen Halle seiner Bildhauerschule hoch über Osterhofen. Er ist mit Schleifen beschäftigt in Vorbereitung auf zwei große Ausstellungen in Bad Waldsee und Isny. Die ganze Werkstatt ist voll mit kleinmaßstäblichen Modellen seiner tonnenschweren Arbeiten aus Marmor und Stahl, die europaweit öffentliche Gebäude und Plätze schmücken. Ab Mitte März präsentiert der Künstler im Kornhaus und im Schloss Isny eine Auswahl davon samt Fotodokumentationen. Und sie dürften beim kunstinteressierten Publikum weit über die Region hinaus auf Interesse stoßen.

„Oberschwaben bleibt Heimat“

Wie fühlt sich das an, ein Künstlerleben in der Provinz zu führen fernab der Kunstmetropolen? „Klar habe ich immer wieder ’mal darüber nachgedacht, ob ich nicht in eine Stadt ziehen sollte, wo das Verständnis für moderne Kunst ausgeprägter ist als auf dem Land. Aber Oberschwaben ist und bleibt meine Heimat und unter’m Strich betrachtet ist in der Region doch viel geboten in Sachen ’Kunst’ und man kann einiges bewegen“, sagt der 69-Jährige zufrieden und sorgt für den letzten Schliff an seinem Modell. Dass zeitgemäße Kunst auch im ländlichen Raum zunehmend Akzeptanz findet, ist mit das Verdienst von Kunstschaffenden wie es Otterbach einer ist – und dies ungeachtet einer gefühlten „Pensionsgrenze“ auch weiterhin bleiben wird.

Er wurde im Allgäu geboren und wuchs in Bad Waldsee heran. Im Rückblick verdankt er seine erfolgreiche künstlerische Laufbahn dem Maler und Kunstpädagogen Paul Heinrich Ebell, der als Lehrer am Gymnasium wirkte. Nach zwei Ausbildungen zum Bildhauer in München und zum Restaurator in Ulm ging es Schlag auf Schlag: 1979 ermöglichte ihm ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg einen Arbeitsaufenthalt in Carrara, dem bis 2001 mehrere folgen sollten. In dieser Zeit entstanden Brunnen und Skulpturen aus weißem Marmor und anderem Stein für den öffentlichen Raum in Deutschland und Italien. Später wandte er sich unter anderem den Themen „Schichten“, „Lichträume“ und „Wortsteine“ zu.

Neben reichhaltiger Ausstellungstätigkeit und erfolgreichen Beteiligungen an Wettbewerben gab Otterbach ab 1998 als Dozent für Bildhauerei an der Freien Kunstakademie in Uhldingen-Mühlhofen und ab 2000 als Inhaber seiner Bildhauer-Atelier-Schule in Osterhofen sein Wissen an den Nachwuchs weiter. Dazu kam bis 2016 eine Dozententätigkeit für dreidimensionales Gestalten an der Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Ulm. In Sachen „Lehrtätigkeit“ möchte er nach seinem runden Geburtstag kürzer treten: Mitte dieses Jahres wird er seine Bildhauerschule auflösen und sein Atelier nach Ravensburg verlegen in die Kunsthalle, für die er seit 2017 beratend tätig ist.

Engagement geht weiter

Nicht nachlassen wird er in seinem ehrenamtlichen Engagement für die kommunale Kleine Galerie und im Beirat des örtlichen Museums- und Heimatvereines, der für die Ausstellungen und die Dauerschau im städtischen Kornhaus verantwortlich zeichnet. 1986 hat er mit seinem Künstlerkollegen Prof. Jörg Eberhard die Leitung der Galerie übernommen. Seit 2004 ist er alleine verantwortlich für das Programm dieser Kultureinrichtung, das als hochwertig gilt und manches Mal für Furore sorgt. Wie beim Bildhauersymposium 1998: Damals spannte Johannes Pfeiffer verkohlte Baumstämme zwischen Pfarrkirche und Gemeindehaus und löste einen Leserbriefkrieg in der Lokalzeitung aus. „Heute feiert der Kollege weltweit Erfolge“, merkt Otterbach trocken an.

Die Ausstellungen im Haus am Stadtsee sind seinen guten Kontakten zur Kunstszene zu verdanken. „Da kann ich auch gute Leute aus den Großstädten dafür gewinnen, in der Kleinen Galerie auszustellen, obwohl die Räumlichkeiten auf der Empore nicht optimal sind.“ Auch dem künstlerischen Nachwuchs eröffnet er gerne die Chance, Arbeiten öffentlich zu präsentieren. „Und da wäre es natürlich schön, wenn die Stadt immer wieder eine Arbeit ankaufen und ihre Kunstsammlung erweitern würde“, so Otterbach in Anspielung auf die aktuelle Diskussion im Gemeinderat zum Thema „Kunstankäufe“ (SZ berichtete).

Mit der Otterbach-Ausstellung „Zuerst das Modell“ eröffnet das Museum im Kornhaus Bad Waldsee das Ausstellungsjahr 2018. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 18. März, um 11 Uhr. Die Einführung übernimmt Uwe Degreif vom Museum Biberach. Otterbachs Geburtsstadt Isny widmet ihm die Schau „Schein und Sein“ in der Städtischen Galerie im Schloss. Eröffnung ist am Sonntag, 25. März, um 11 Uhr. Es spricht Herbert Koehler. Weitere Infos unter www.axel-otterbach.de.